Brasil vs Ghana: alineaciones para el partido por amistoso de fecha FIFA

Es un partido importante para Brasil, enfrentarse a Ghana antes del Mundial le va a permitir a Tite hacer algunas pruebas finales antes de encarar la Copa del Mundo en Qatar 2022 de la mejor manera, el Stade Océane en La Havré es la sede del partido entre sudamericanos y africanos.

Brasil debe encarar la Copa Mundial en el Grupo G, con Suiza, Serbia y Camerún, por eso la importancia de medirse ante un rival africano, para emular lo que puede suceder en el choque mundialista.

No hay dudas en el once de Brasil, el propio Tite confirmó a los once, Alex Telles irá al lateral izquierdo y Eder Miltao iría a la banda derecha para dejarles la zaga a Marquinhos y Thiago Silva, el resto será un equipo muy ofensivo.

Para Ghana este es un encuentro de preparación de cara a un nuevo ciclo, como lo hacen varias selecciones que no clasificaron a la Copa del Mundo.

Probable once de Brasil

Alisson, Éder Militão, Marquinhos, Thiago Silva, Alex Telles; Casemiro, Lucas Paquetá, Neymar; Raphinha, Vini Júnior y Richarlison.

Probable once de Ghana

Abdul Nurudeen; Alidu Seidu, Edmund Addo, Daniel Amartey, Abdul Baba; Mubarak Wakaso, Mohammed Kudus, Abdul Fatawu, Felix Afena-Gyan; André Ayew y Benjamin Tetteh