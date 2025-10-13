Carlo Ancelotti marca la fecha límite que tiene Neymar para ir al Mundial 2026

La Selección de Brasil se encuentra realizando una gira por Asia, en función de ya ir probando tanto el esquema como los futbolistas de un equipo que buscará cortar la racha de malos resultados en la Copa del Mundo que el año que viene (entre el 11 de junio y el 19 de julio) se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá.

Y las buenas sensaciones empezaron a florecer, puesto que en el amistoso con Corea del Sur la Verdeamarela volvió a lucirse. Ganó 5 a 0 (dos tantos de Estevao, dos de Rodrygo Goes y uno de Vinícius Júnior), marcador que para Carlo Ancelotti es una señal de que tiene material suficiente para hacerse con el sexto título global en la historia del combinado sudamericano.

No obstante, hay un tema que sigue sobrevolando a la Selección de Brasil que involucra directamente al estratega italiano. Tiene que ver con Neymar Júnior, que hace dos años que no viste la camiseta del elenco nacional (la última vez fue en octubre del 2023 cuando sufrió la rotura de ligamentos contra Uruguay en el Estadio Centenario).

Y al respecto le consultaron a Ancelotti en la conferencia de prensa que brindó este lunes 13 de octubre, en la previa del choque con Japón en el Estadio Ajinomoto en Tokio. “Cuando está en buena forma, tiene calidad para jugar no sólo en la selección, sino en cualquier equipo del mundo”, respondió Carletto a raíz de Neymar.

No obstante, señaló que no le queda mucho margen para meterse en la nómina que viajará a Norteamérica: “La fecha FIFA de marzo podría ser la lista que jugará el Mundial. Tenemos que gestionar ambas cosas. Un equipo que se irá definiendo gradualmente con otros jugadores que queremos ver cómo se integran en el juego”.

Neymar y un regreso que no está determinado

Por una molestia muscular, Neymar se perdió los últimos cuatro partidos del Santos en el Brasileirao, razón por la cual también no pudo meterle presión a Carlo Ancelotti para que lo convoque a la Selección de Brasil. Encima, todavía no hay una fecha estipulada para su regreso.

Ney todavía se entrena diferenciado, por lo que es posible que también se ausente en el juego que el Peixe afrontará ante Corinthians este miércoles 15 de octubre.

