A meses de medirse con la Selección Colombia, el DT de Portugal le envió un inesperado aviso a Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo se prepara para vivir su sexta edición de la Copa Mundial de la FIFA. El portugués se medirá con Colombia dentro de unos meses y mientras Roberto Martínez le da un inesperado aviso sobre su rol en la plantilla. Con más de 40 años sobre sus piernas, se hace vital que sus minutos sean a partir de la calidad y no ante la cantidad de estos. Habrá competencia por ser titular y ningún nombre se encuentra por encima del colectivo.

“La puerta a la selección nacional siempre está abierta, pero la competitividad hace que sea muy difícil entrar. Pero, en este momento, creemos que necesitamos un tercer delantero y que esta será una posición importante para el Mundial…No tenemos historia en Copas del Mundo, y eso es parte de nuestra preparación psicológica. Necesitamos ir paso a paso y hacer que los jugadores crean que realmente podemos ganar la Copa del Mundo”, empezaba a Roberto Martínez en declaraciones de las últimas horas entregadas a la prensa portuguesa. En esta se deja en claro que habrá tres número 9 en la convocatoria de la selección.

Los medios presentes en dicha charla consultaron si el actual goleador del fútbol de Arabia Saudita tenía que temer por su lugar en la titular. Roberto Martínez restó importancia a sus declaraciones y dejó en claro que su impacto en el día a día va más allá del lugar que ocupe la plantilla presentada para cualquier partido: “Lo que sucede alrededor de Cristiano es un aspecto histórico. Es un icono del fútbol mundial, pero eso no condiciona ni limita nuestro trabajo. Cristiano está muy tranquilo y muy enfocado en el día a día, y esa es una fórmula simple. Cuando Cristiano Ronaldo está bien, es muy importante para la selección.”

“Tenemos varios perfiles y la etapa de marzo será muy importante en ese sentido. Este Mundial será complejo y exigente para los equipos europeos. Por lo tanto, esta concentración será muy importante, primero por jugar en altitud en México, y luego en un estadio cubierto contra EE. UU. Pensamos que deberíamos probar esto antes del Mundial, y para nosotros es la preparación perfecta”, finalizaba Roberto Martínez alrededor de una serie de declaraciones que indican que tal y como ocurriese en Qatar 2022, CR7 tendrá que ganarse su lugar sobre el césped.

Recordemos que Colombia y en Portugal se medirán por la tercera jornada del Grupo K de la Copa Mundial de selecciones el próximo 27 de junio en la ciudad de Miami. Será para cerrar una zona donde tendrán igualmente como rivales a Uzbekistán y al vencedor del playoff que FIFA disputará en marzo entre rivales de la talla de Nueva Caledonia, Congo y Jamaica. CR7 palpita su última chance de quedarse con el único torneo que le falta por levantar.

Colombia será local ante Portugal

El Hard Rock Stadium de la ciudad de Miami se convirtió en el primer partido en agotar entradas tras el sorteo celebrado el pasado mes de diciembre. La enorme comunidad cafetera que vive en La Florida será absolutamente local en un encuentro donde no se espera que menos del 85% de las butacas tengan camisetas amarillas encima. Los dirigidos por Néstor Lorenzo esperan llegar a clasificados a dicho compromiso.

Recordemos que igualmente Colombia tendrá que disputar sus primeras dos paradas de la Copa Mundial de selecciones de la FIFA en sedes como Ciudad de México e igualmente Guadalajara. A los oponentes mencionados se le suma, gracias al sorteo, el tener que medirse frente a la altura y el sol del verano norteamericano. La subcampeona de América cuenta los días para volver a competir de manera oficial y por primera vez en el gran torneo de Zúrich desde el año 2018.

Datos claves

Cristiano Ronaldo disputará su sexta Copa Mundial y enfrentará a Colombia el 27 de junio .

disputará su sexta y enfrentará a el . Roberto Martínez convocará a tres delanteros centro para competir por la titularidad en el Mundial.

convocará a para competir por la titularidad en el Mundial. Colombia y Portugal integran el Grupo K junto a Uzbekistán y un rival del playoff.

