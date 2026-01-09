El colombiano que no podrá convocar Néstor Lorenzo al Mundial confirma la crisis de Cristiano Ronaldo en Arabia

Tras un comienzo de campaña absolutamente impresionante del Al-Nassr, tanto Cristiano Ronaldo como sus compañeros afrontan la primera gran crisis de la temporada. La derrota de las últimas horas y a manos de un colombiano que no podrá ser convocado por Néstor Lorenzo para la Copa Mundial de selecciones de la FIFA afirma el complicado momento que viven los de Riad. Al-Hilal toma la punta de la Saudí Pro League.

Fue victoria por 1-2 para Al-Qadisiyah Football Club. Una de las últimas entidades de la primera división de Arabia Saudita en conquistar el mercado europeo con fichajes de peso. Pero también una donde se encuentra el colombiano nacionalizado mexicano Julián Andrés Quiñones. Su gol para poner el 0-1 en Riad le lleva ya a los 9 tantos. Recordemos que desde hace varias temporadas adoptó la nacionalidad azteca y que gracias a esto no podrá ser llamado por Lorenzo para el verano del año 2026.

Son ya 9 los zarpazos de Julián Andrés Quiñones en Arabia. Para que nos hagamos una idea de lo que supone su inicio de temporada en Oriente medio, únicamente nombres como Joshua King, Joao Félix y Cristiano Ronaldo han anotado más goles hasta la fecha en el certamen. Su Al-Qadisiyah marcha cuarto en la clasificación general y a 4 puntos del equipo del delantero portugués. También recordemos que ya ha disputado un total de 18 encuentros con uno de los anfitriones de la próxima edición de la Copa Mundial de selecciones de la FIFA.

Su gran momento de forma llega en tiempos donde por la selección colombiana ni mucho menos hay claridad alrededor de quién debe ser el delantero centro del equipo de Néstor Lorenzo durante el Mundial. No es un tema ni mucho menos nuevo. En realidad parte desde la salida de Radamel Falcao García del equipo titular durante la era José Néstor Pékerman. A sus 28 años Julián Andrés Quiñones vive uno de los mejores momentos de su carrera en Arabia Saudita y marca el camino sobre cómo derrotar a Cristiano Ronaldo en pleno 2026.

Julián Quiñonez, kriptonita y verdugo de CR7 por Arabia: GETTY

Por último en cuanto al portugués se refiere, debemos remarcar que se trata del tercer pinchazo consecutivo por parte de Al-Nassr. Un empate ante Al-Ettifaq Club por 2-2 en diciembre 30 marcó el inicio de la racha queda a la derrota de anoche se le debe sumar la caída por 3 a 2 frente a Al-Ettifaq Club. Recordemos que los compañeros de Cristiano Ronaldo arrancaban la temporada con un total de 9 victorias consecutivas. En este momento su gran rival en la lucha por el título, Al-Hilal, se escapa a 4 puntos y con 35 unidades encima. Julián Andrés Quiñones, kriptonita de CR7.

