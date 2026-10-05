El pedido del arquero de Benín a AFA para la despedida de Messi: “Sería bueno que nos dieran una camiseta de Leo a cada uno”

Se acerca un 6 de octubre donde Argentina despedirá a Lionel Messi para siempre. Será el último partido del capitán de la Albiceleste con un equipo con el que dominó el mundo en todos los sentidos. Del otro lado de la contienda aparece la Selección de Benín. El arquero del equipo africano tiene un pedido especial para la AFA de cara a evitar polémicas con la última piel del 10 en un partido con su nación.

“¿La camiseta de Messi? Si se lo preguntas a cualquiera de mi equipo, todos quieren su camiseta. Así que sería bueno que hicieran muchas camisetas y nos dieran una a cada jugador. Porque si sólo uno puede ir a pedirle la camiseta, no creo que sea fácil: ¡todos la queremos!”, reconoció el guardameta Marcel Dandjinou en charla con MARCA.

Para evitar esta situación, la AFA tendría que poner a disposición de la delegación africana más de 25 camisetas. Es el máximo de jugadores que se espera que puedan participar del encuentro frente a Argentina. Los africanos llenaron de elogios a la figura de Lionel Andrés por medio de su arquero y dejaron en claro que se sienten afortunados de poder participar de una jornada histórica por la cancha de River Plate.

Marcel Dandjinou no dudó en elogiar a Messi. Afirma que tenerle enfrente será un sueño que su presente a nivel de clubes en el Kruger United no le vaticinaba meses atrás: “Para mí, es uno de los reyes del fútbol. Hemos crecido viéndolo jugar. Es uno de nuestros jugadores favoritos. Poder jugar ahora contra él, en el mismo campo, es increíble. Nunca imaginé que esto pudiera pasar, pero el martes va a suceder. Para mí, Leo es una leyenda, una verdadera leyenda”.

Messi se prepara para su partido 29 en el Monumental: GETTY

“Aunque sea el último minuto y haya un penalti, si Messi lo tira, intentaré pararlo. Es así de simple: es fútbol. Sí, estamos aquí para celebrar a Messi, pero nadie nos ha dicho que tengamos que regalarle un gol. Y conociendo a Messi, tampoco necesitas regalarle nada. Si quiere marcar, tendrá que hacer todo lo posible para conseguirlo”, fueron más reflexiones del portero de Benín sobre el Día D para Messi. Espera que no haya lucha por la camiseta de la Pulga.

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Benín asegura que saldrá a competir ante la Selección Argentina

Lo ocurrido con la delegación de Burkina Faso no se evita en las reflexiones del arquero de Benín. Dandjinou reconoció que no huvo problemas en el traslado del equipo hasta Argentina, pero dejó en claro que ni mucho menos vienen a ser solamente actores de reparto en la despedida de la Pulga. Competir y sacar la cara por todo un continente se encuentra en la hoja de ruta del equipo.

“Es un partido especial. Pero, ojo, estamos aquí por Argentina y por Messi, pero no debemos olvidar que también representamos a nuestro país. Estamos aquí para defender a Benín. Esto es fútbol: once contra once. Podemos ganar, empatar o ellos pueden ganar, pero es fútbol. No estamos aquí para hacer turismo en Argentina, estamos aquí para jugar y competir. Será un gran día en nuestras vidas”, terminaba Dandjinou en su charla con MARCA.

Datos claves

Marcel Dandjinou pidió a la AFA más de 25 camisetas de Lionel Messi para evitar polémicas.

pidió a la AFA más de 25 camisetas de para evitar polémicas. El guardameta de Benín milita actualmente en el Kruger United .

milita actualmente en el . Marcel Dandjinou ofreció sus declaraciones en una entrevista exclusiva para MARCA.