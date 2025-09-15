A días de la entrega del Balón de Oro, Lamine Yamal se encamina a quedarse con otra distinción mundial

El próximo 22 de septiembre France Football y la UEFA entregarán el Balón de Oro, el premio que condecora al mejor futbolista de la última temporada desde 1956. Para tal edición, cuya ceremonia se llevará a cabo una vez más en el Teatro du Chatelet de París, asoman tres futbolistas como los principales candidatos para ganarlo.
Se trata de: Ousmane Dembélé del París Saint-Germain (campeón de la Ligue 1 de Francia, Champions League y subcampeón del Mundial de Clubes de Estados Unidos 2025) y Raphinha y Lamine Yamal, ambos del Barcelona (campeones de LaLiga, Copa del Rey y Supercopa de España). Y ya más atrás otros candidatos como Kylian Mbappé del Real Madrid y Harry Kane del Bayern Munich, aunque no se espera que ocupen el podio.
Pero además, independientemente de lo que sucederá con el The Best FIFA Awards en enero del 2026, Lamine se perfila para llevarse otro de los grandes reconocimientos individuales. Se trata del Golden Boy, el galardón con el que el periódico Tuttosports, desde el 2003, determina al mejor futbolista Sub 21 del momento.
El joven delantero culé, gracias a su papel determinante con 18 goles y 25 asistencas para que el Barça recupere la corona a nivel local (ganando los cuatro Clásicos de España frente al Real Madrid), se posiciona como el amplio favorito por encima de otros futbolistas destacados como: Kenan Yildiz de la Juventus, Leny Yoro del Manchester United, Désiré Doué del Paris Saint-Germain o Arda Guler del Real Madrid.
Incluso, el atacante de la Selección Española mayor también se posiciona por sobre compañeros suyos en el FC Barcelona, tales son los casos de Pau Cubarsí y Héctor Fort, nombres a los que los fanáticos ya pueden votar en el sitio web oficial del Golden Boy.
Todos los candidatos para el Golden Boy 2025
Josh Acheampong – Chelsea FC
Yusuf Akcicek – Fenerbahçe SK
Mathis Amougou – Chelsea FC
Valentín Atangana – Stade de Reims
Juma Bah – RC Lens
Jean-Mattéo Bahoya – Eintracht Frankfurt
Ezechiel Banzuzi – Oud-Heverlee Lovaina
Noam Ben Harush – Hapoel Haifa FC
Eliesse Ben Seghir – AS Monaco FC
Lucas Bergvall – Tottenham Hotspur FC
Tom Bischof – TSG 1899 Hoffenheim
Clement Bischoff – Brondby IF
El Chadaille Bitshiabu – RB Leipzig
Thijmen Blokzijl – FC Groningen
Andrei Borza – FC Rapid
Ayyoub Bouaddi – LOSC Lille
Pietro Comuzzo – ACF Fiorentina
Pau Cubarsi – FC Barcelona
Adam Daghim – RB Salzburgo
Bence Dárdai – VfL Wolfsburgo
Assane Diao – Como 1907
Tyler Dibling – Southampton FC
Désiré Doué – Paris Saint-Germain FC
Julien Duranville – Borussia Dortmund
Endrick – Real Madrid CF
Dario Essugo – Chelsea FC
Martim Fernández – FC Porto
Matías Fernández-Pardo – LOSC Lille
Malick Fofana – Olympique Lyonnais
Héctor Fort – FC Barcelona
Victor Froholdt – FC Copenhague
Joane Gadou – RB Salzburgo
Tyrique George – Chelsea FC
Martin Gjone – Sandefjord
Mika Godts – AFC Ajax
Mikel Gogorza – FC Midtjylland
Archie Gray – Tottenham Hotspur FC
Marc Guiu – Chelsea FC
Arda Güler – Real Madrid CF
Michal Gurgul – Lech Poznan
Conrad Harder – Sporting Clube de Portugal
Jorrel Hato – AFC Ajax
Eivind Helland – SK Brann
Jack Hinshelwood – Brighton & Hove Albion FC
Lucas Hogsberg – FC Nordsjaelland
Dean Huijsen – Real Madrid CF
George Ilenikhena – AS Monaco FC
Finn Jeltsch – VfB Stuttgart
Álex Jiménez – AC Milán
Konstantinos Karetsas – KRC Genk
Semih Kilicsoy – Besiktas JK
Charalampos Kostoulas – Olympiakos CFP
Keita Kosugi – Djurgardens IF
Saël Kumbedi – Olympique Lyonnais
Giovanni Leoni – Parma Calcio 1913
Yarin Levi – B. Jerusalén
Myles Lewis-Skelly – Arsenal FC
Filip Loftesnes-Bjune – Sandefjord
Kobbie Mainoo – Manchester United FC
Andrija Maksimovic – Estrella Roja FC 93
Christian Mawissa – AS Monaco FC
Senny Mayulu – París Saint-Germain FC
Antoni Milambo – Feyenoord Rotterdam
Rodrigo Mora – FC Porto
Christos Mouzakitis – Olympiakos CFP
Taras Mykhavko – Dinamo de Kiev
Pau Navarro – Villarreal CF
Antonio Nusa – RB Leipzig
Ethan Nwaneri – Arsenal FC
Sverre Nypan – Rosenborg BK
Yasin Ozcan – Kasimpasa SK
Armin Pécsi – Puskás AFC
Mike Penders – KRC Genk
Geovany Quenda – Sporting Clube de Portugal
Givairo Read – Feyenoord Rotterdam
Guillaume Restes – Toulouse FC
Jesús Rodríguez – Real Betis Balompié
Roger – Sporting Clube de Braga
Kyriani Sabbe – Club Brujas
Mamadou Sarr – RC Estrasburgo
Leo Sauer – NAC Breda
Joaquín Seys – Club Brujas
Jan-Carlo Simic – RSC Anderlecht
Kees Smit – AZ Alkmaar
Aleksandar Stankovic – FC Luzern
Chemsdine Talbi – Club Brujas
Mathys Tel – Tottenham Hotspur FC
Can Uzun – Eintracht Frankfurt
Arthur Vermeeren – RB Leipzig
Luka Vuskovic – KVC Westerlo
Sindre Walle Egeli – FC Nordsjaelland
Paul Wanner – 1.FC Heidenheim 1846
Nelson Weiper – 1. FSV Maguncia 05
Malick Yalcouyé – SK Sturm Graz
Lamine Yamal – FC Barcelona
Kenan Yildiz – Juventus FC
Leny Yoro – Manchester United FC
Franco Mastantuono – Real Madrid
Marvin Young – Sparta Rotterdam
Warren Zaire-Emery – París Saint-Germain FC
Nils Zatterstrom – Malmö FF
