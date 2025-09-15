A días de la entrega del Balón de Oro, Lamine Yamal se encamina a quedarse con otra distinción mundial

El próximo 22 de septiembre France Football y la UEFA entregarán el Balón de Oro, el premio que condecora al mejor futbolista de la última temporada desde 1956. Para tal edición, cuya ceremonia se llevará a cabo una vez más en el Teatro du Chatelet de París, asoman tres futbolistas como los principales candidatos para ganarlo.

Se trata de: Ousmane Dembélé del París Saint-Germain (campeón de la Ligue 1 de Francia, Champions League y subcampeón del Mundial de Clubes de Estados Unidos 2025) y Raphinha y Lamine Yamal, ambos del Barcelona (campeones de LaLiga, Copa del Rey y Supercopa de España). Y ya más atrás otros candidatos como Kylian Mbappé del Real Madrid y Harry Kane del Bayern Munich, aunque no se espera que ocupen el podio.

Pero además, independientemente de lo que sucederá con el The Best FIFA Awards en enero del 2026, Lamine se perfila para llevarse otro de los grandes reconocimientos individuales. Se trata del Golden Boy, el galardón con el que el periódico Tuttosports, desde el 2003, determina al mejor futbolista Sub 21 del momento.

El joven delantero culé, gracias a su papel determinante con 18 goles y 25 asistencas para que el Barça recupere la corona a nivel local (ganando los cuatro Clásicos de España frente al Real Madrid), se posiciona como el amplio favorito por encima de otros futbolistas destacados como: Kenan Yildiz de la Juventus, Leny Yoro del Manchester United, Désiré Doué del Paris Saint-Germain o Arda Guler del Real Madrid.

Incluso, el atacante de la Selección Española mayor también se posiciona por sobre compañeros suyos en el FC Barcelona, tales son los casos de Pau Cubarsí y Héctor Fort, nombres a los que los fanáticos ya pueden votar en el sitio web oficial del Golden Boy.

Todos los candidatos para el Golden Boy 2025

Josh Acheampong – Chelsea FC

Yusuf Akcicek – Fenerbahçe SK

Mathis Amougou – Chelsea FC

Valentín Atangana – Stade de Reims

Juma Bah – RC Lens

Jean-Mattéo Bahoya – Eintracht Frankfurt

Ezechiel Banzuzi – Oud-Heverlee Lovaina

Noam Ben Harush – Hapoel Haifa FC

Eliesse Ben Seghir – AS Monaco FC

Lucas Bergvall – Tottenham Hotspur FC

Tom Bischof – TSG 1899 Hoffenheim

Clement Bischoff – Brondby IF

El Chadaille Bitshiabu – RB Leipzig

Thijmen Blokzijl – FC Groningen

Andrei Borza – FC Rapid

Ayyoub Bouaddi – LOSC Lille

Pietro Comuzzo – ACF Fiorentina

Pau Cubarsi – FC Barcelona

Adam Daghim – RB Salzburgo

Bence Dárdai – VfL Wolfsburgo

Assane Diao – Como 1907

Tyler Dibling – Southampton FC

Désiré Doué – Paris Saint-Germain FC

Julien Duranville – Borussia Dortmund

Endrick – Real Madrid CF

Dario Essugo – Chelsea FC

Martim Fernández – FC Porto

Matías Fernández-Pardo – LOSC Lille

Malick Fofana – Olympique Lyonnais

Héctor Fort – FC Barcelona

Victor Froholdt – FC Copenhague

Joane Gadou – RB Salzburgo

Tyrique George – Chelsea FC

Martin Gjone – Sandefjord

Mika Godts – AFC Ajax

Mikel Gogorza – FC Midtjylland

Archie Gray – Tottenham Hotspur FC

Marc Guiu – Chelsea FC

Arda Güler – Real Madrid CF

Michal Gurgul – Lech Poznan

Conrad Harder – Sporting Clube de Portugal

Jorrel Hato – AFC Ajax

Eivind Helland – SK Brann

Jack Hinshelwood – Brighton & Hove Albion FC

Lucas Hogsberg – FC Nordsjaelland

Dean Huijsen – Real Madrid CF

George Ilenikhena – AS Monaco FC

Finn Jeltsch – VfB Stuttgart

Álex Jiménez – AC Milán

Konstantinos Karetsas – KRC Genk

Semih Kilicsoy – Besiktas JK

Charalampos Kostoulas – Olympiakos CFP

Keita Kosugi – Djurgardens IF

Saël Kumbedi – Olympique Lyonnais

Giovanni Leoni – Parma Calcio 1913

Yarin Levi – B. Jerusalén

Myles Lewis-Skelly – Arsenal FC

Filip Loftesnes-Bjune – Sandefjord

Kobbie Mainoo – Manchester United FC

Andrija Maksimovic – Estrella Roja FC 93

Christian Mawissa – AS Monaco FC

Senny Mayulu – París Saint-Germain FC

Antoni Milambo – Feyenoord Rotterdam

Rodrigo Mora – FC Porto

Christos Mouzakitis – Olympiakos CFP

Taras Mykhavko – Dinamo de Kiev

Pau Navarro – Villarreal CF

Antonio Nusa – RB Leipzig

Ethan Nwaneri – Arsenal FC

Sverre Nypan – Rosenborg BK

Yasin Ozcan – Kasimpasa SK

Armin Pécsi – Puskás AFC

Mike Penders – KRC Genk

Geovany Quenda – Sporting Clube de Portugal

Givairo Read – Feyenoord Rotterdam

Guillaume Restes – Toulouse FC

Jesús Rodríguez – Real Betis Balompié

Roger – Sporting Clube de Braga

Kyriani Sabbe – Club Brujas

Mamadou Sarr – RC Estrasburgo

Leo Sauer – NAC Breda

Joaquín Seys – Club Brujas

Jan-Carlo Simic – RSC Anderlecht

Kees Smit – AZ Alkmaar

Aleksandar Stankovic – FC Luzern

Chemsdine Talbi – Club Brujas

Mathys Tel – Tottenham Hotspur FC

Can Uzun – Eintracht Frankfurt

Arthur Vermeeren – RB Leipzig

Luka Vuskovic – KVC Westerlo

Sindre Walle Egeli – FC Nordsjaelland

Paul Wanner – 1.FC Heidenheim 1846

Nelson Weiper – 1. FSV Maguncia 05

Malick Yalcouyé – SK Sturm Graz

Lamine Yamal – FC Barcelona

Kenan Yildiz – Juventus FC

Leny Yoro – Manchester United FC

Franco Mastantuono – Real Madrid

Marvin Young – Sparta Rotterdam

Warren Zaire-Emery – París Saint-Germain FC

Nils Zatterstrom – Malmö FF

