Los grandes rivales de Mastantuono en el Golden Boy: tres campeones de Champions, el hermano de Bellingham y una promesa del Barcelona

El Goldn Boy espera vencedor. Franco Mastantuono y otras jóvenes promesas intentarán ser el heredero natural de Lamine Yamal dentro de algunas jornadas. Será ahí cuando Tuttosport elija al mejor futbolista de Europa menor de 21 años. Si pensamos únicamente en la candidatura del futbolista argentino, estos serán sus principales rivales dentro de la lista de nominados de 25 finalistas. Hay está campeones de Champions League y una promesa del Barcelona en el medio.

Pero Franco no es ni mucho menos el único futbolista de Real Madrid que aparece entre los nominados. Dean Huijsen y Arda Guler serán seguramente las primeras grandes hojas de vida que habrá que intentar superar para quedarse con un premio que ya levantasen en el pasado figuras como Erling Haaland o Kylian Mbappé. Pau Cubarsí, defensor central del Barcelona y que vive ya su tercera temporada en el conjunto culé, ha impresionado a propios y extraños. Que los Gavi, Pedri y Yamal vengan de vencer en los últimos años por supuesto genera un precedente a tener en cuenta.

Por París puede haber diferentes rivales de peso para Mastantuono. Desire Doue, Warren Zaire Emery y Senny Mayulu vienen de ganar el triplete de la mano de Luis Enrique en un PSG donde la edad es solo un número. Entre los tres ya suman más de 200 partidos a nivel profesional que incluso les ha permitido llegar a tener diferentes nominaciones en la mayor de Francia. En una temporada donde el equipo de la capital gala se encuentra de moda en todos los sentidos, es justamente el primero de estos nombres quien más puede ser beneficiado cuando se elija al ganador del Golden Boy. Le marcó dos goles al Inter de Milán en la definición de la Champions, que nadie lo olvide.

¿Más? Pues veremos cómo se ponen los favoritismos dentro del Real Madrid teniendo en cuenta la nominación de Jobe Bellingham. El hermano de Jude disfruta de su primera temporada en Borussia Dortmund sin demasiada continuidad, pero con un nivel que fue absolutamente impresionante para subir al Sunderland a la Premier League después de varios años y en el primer semestre del año. Hablamos de otro centrocampista cargado de talento y con un perfil moderno que enamora en todo el viejo continente. Estos son los primeros grandes nombres que se nos vienen a la cabeza para intentar buscar al Balón de Oro menor de 21 años del año 2025. Si nada se tuerce se espera que la gala tenga lugar a mediados de diciembre.

Desire Doue y Warren Zaire Emery, rivales de peso para Mastantuono en el Golden Boy: GETTY

El resto de los nominados pasa por: Kenan Yildiz (Juventus), Lewis–Skelly (Arsenal), Nwaneri (Arsenal), Hato y Estevao (Chelsea), Quenda (Sporting), Lenny Yoro United), O’Reilly (City), Ben Seghir (Leverkusen), Froholdt (Oporto), Bergvall (Tottenham), Gray (Tottenham), Sarr (Estrasburgo), Pio Espósito (Inter), Rodrigo Mora (Oporto), Leoni (Liverpool) y Stankovic (Brujas). Si tenemos que buscar otro candidato entre estos nombres, se debe destacar al 10 de la Vecchia Signora y a los talentos de Mikel Arteta en la Premier League.

Publicidad

Publicidad

Scaloni avisa a Mastantuono y al Real Madrid

Franco ya se encuentra de vuelta en la capital española tras los últimos compromisos de Argentina. Se prepara para una seguidilla donde tendrá que medir fuerzas en poco más de 15 días frente a Getafe, Juventus de Turín y Fútbol Club Barcelona. Por la ciudad deportiva de Valdebebas toman nota de las declaraciones de Lionel Scaloni alrededor del rol que podría tener Mastantuono en la Albiceleste a corto plazo. Vivimos una temporada de Copa Mundial de la FIFA con todos los clubes cruzando los dedos por la salud de sus jugadores.

“Franco y Nico Paz son jugadores importantes. Pero ahora no tienen sitio como titulares…Son importantes para nosotros. Los dos son zurdos, juegan en una posición parecida, aunque son de diferentes características. Seguimos probando. Son jóvenes que hoy no tienen sitio dentro del equipo titular, pero la idea es darle minutos. Seguramente puedan convivir en un futuro”, supuso el análisis del entrenador de la selección campeona del mundo alrededor del presente de Mastantuono. Mentiríamos si no dijésemos que por la capital española ni mucho menos verían con malos ojos que el jugador tras terminar el presente curso se quedase trabajando en Valdebebas en lugar de disputar partidos por Norteamérica a más de 40 grados de temperatura.

ver también Real Madrid lo pagó en 60 millones, no juega desde mayo y PSG buscará su fichaje en enero