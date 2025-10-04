Los criterios de desempate ante igualdad de puntos en fase de grupos del Mundial Sub 20 2025

La Copa del Mundo Sub 20 2025 de Chile comienza a definir sus clasificados a octavos de final con el cierre de cada uno de los grupos. Sin embargo, existen algunos criterios de clasificación que no dejan de llamar la atención y generan varias dudas entre los fanáticos.

Es que, además de los 2 primeros equipos de cada uno de los 6 grupos, también avanzan a octavos de final los 4 mejores terceros, por lo que ahí empieza una priorización de criterios que tuvo su primer capítulo este viernes, con la definición del Grupo A.

Allí, Egipto sorprendió al local Chile y lo venció por 2 a 1 en su primera y única victoria en el certamen. Con ese triunfo, los africanos alcanzaron los 3 puntos, misma cantidad que los chilenos, con la particularidad de que también culminaron la primera fase con la misma cantidad de goles a favor y en contra.

Es ahí cuando entró el primer criterio no tan convencional: el fair play. Sí, aunque cueste creerlo, Chile fue el que terminó por encima de Egipto en el segundo lugar del grupo debido a que los africanos contaban con dos tarjetas amarillas más que La Roja.

Así es que Japón, con 9 unidades, ganó la zona sin complicaciones. Chile terminó segundo con 3, misma cantidad que Egipto y Nueva Zelanda, que quedaron 3° y 4°, respectivamente. Los egipcios ahora deberán esperar el resto de las definiciones de los grupos a ver si logran ser uno de los mejores terceros o si finalmente terminan eliminados del Mundial por sus tarjetas amarillas.

Los criterios de clasificación, según explica la FIFA, son los siguientes:

Paso 1:

a) Mayor número de puntos obtenidos en los partidos de grupo entre los equipos en cuestión; b) Mayor diferencia de goles resultante de los partidos de grupo entre los equipos en cuestión; c) Mayor número de goles marcados en todos los partidos de grupo entre los equipos en cuestión.

Paso 2:

Si dos o más equipos del mismo grupo empatan según los tres criterios anteriores, su clasificación se determinará siguiendo tres criterios adicionales: d) Mayor diferencia de goles en todos los partidos de grupo; e) Mayor número de goles marcados en todos los partidos de grupo; f) Mayor puntuación por conducta del equipo (combinando jugadores y oficiales) en relación con el número de tarjetas amarillas y rojas recibidas.

– Tarjeta amarilla: -1 punto

– Tarjeta roja indirecta (como resultado de dos tarjetas amarillas): -3 puntos

– Tarjeta roja directa: -4 puntos

– Tarjeta amarilla y tarjeta roja directa: -5 puntos

Así están las tablas de todos los grupos del Mundial Sub 20:

Los países que ya tienen su lugar en el cuadro de octavos de final

Chile

Ucrania

Marruecos

Paraguay

Japón

