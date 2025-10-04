Es tendencia:
logotipo del encabezado
Mundial Sub 20

Los criterios de desempate ante igualdad de puntos en fase de grupos del Mundial Sub 20 2025

La Copa Mundial que se desarrolla en Chile entra en etapa de definición y hay algunas particularidades en el cierre de cada grupo.

Por Pablo Rodríguez Denis

Chile y Egipto fueron protagonistas de un desempate ante igualdad de puntos.
© @LaRojaChile y Egipto fueron protagonistas de un desempate ante igualdad de puntos.

La Copa del Mundo Sub 20 2025 de Chile comienza a definir sus clasificados a octavos de final con el cierre de cada uno de los grupos. Sin embargo, existen algunos criterios de clasificación que no dejan de llamar la atención y generan varias dudas entre los fanáticos.

Es que, además de los 2 primeros equipos de cada uno de los 6 grupos, también avanzan a octavos de final los 4 mejores terceros, por lo que ahí empieza una priorización de criterios que tuvo su primer capítulo este viernes, con la definición del Grupo A.

Allí, Egipto sorprendió al local Chile y lo venció por 2 a 1 en su primera y única victoria en el certamen. Con ese triunfo, los africanos alcanzaron los 3 puntos, misma cantidad que los chilenos, con la particularidad de que también culminaron la primera fase con la misma cantidad de goles a favor y en contra.

Es ahí cuando entró el primer criterio no tan convencional: el fair play. Sí, aunque cueste creerlo, Chile fue el que terminó por encima de Egipto en el segundo lugar del grupo debido a que los africanos contaban con dos tarjetas amarillas más que La Roja.

Así es que Japón, con 9 unidades, ganó la zona sin complicaciones. Chile terminó segundo con 3, misma cantidad que Egipto y Nueva Zelanda, que quedaron 3° y 4°, respectivamente. Los egipcios ahora deberán esperar el resto de las definiciones de los grupos a ver si logran ser uno de los mejores terceros o si finalmente terminan eliminados del Mundial por sus tarjetas amarillas.

Mundial Sub 20: era socio de Messi en Inter Miami, Mascherano lo dejó ir y ahora es el goleador del torneo

ver también

Mundial Sub 20: era socio de Messi en Inter Miami, Mascherano lo dejó ir y ahora es el goleador del torneo

Los criterios de clasificación, según explica la FIFA, son los siguientes:

Paso 1:

a) Mayor número de puntos obtenidos en los partidos de grupo entre los equipos en cuestión; b) Mayor diferencia de goles resultante de los partidos de grupo entre los equipos en cuestión; c) Mayor número de goles marcados en todos los partidos de grupo entre los equipos en cuestión.

Publicidad

Paso 2:

Si dos o más equipos del mismo grupo empatan según los tres criterios anteriores, su clasificación se determinará siguiendo tres criterios adicionales: d) Mayor diferencia de goles en todos los partidos de grupo; e) Mayor número de goles marcados en todos los partidos de grupo; f) Mayor puntuación por conducta del equipo (combinando jugadores y oficiales) en relación con el número de tarjetas amarillas y rojas recibidas.

– Tarjeta amarilla: -1 punto

– Tarjeta roja indirecta (como resultado de dos tarjetas amarillas): -3 puntos

– Tarjeta roja directa: -4 puntos

– Tarjeta amarilla y tarjeta roja directa: -5 puntos

¿Por qué la selección chilena avanzó a octavos de final del Mundial si perdió ante Egipto?

ver también

¿Por qué la selección chilena avanzó a octavos de final del Mundial si perdió ante Egipto?

Así están las tablas de todos los grupos del Mundial Sub 20:

Los países que ya tienen su lugar en el cuadro de octavos de final

  • Chile
  • Ucrania
  • Marruecos
  • Paraguay
  • Japón
Publicidad
Así va quedando el cuadro de octavos de final (Foto: FIFA)

Así va quedando el cuadro de octavos de final (Foto: FIFA)

pablo rodríguez denis
Pablo Rodríguez Denis
Lee también
¿Lo venden a Real Madrid? En medio de todos los rumores, Chelsea una decisión final con Moisés Caicedo
Fútbol de Ecuador

¿Lo venden a Real Madrid? En medio de todos los rumores, Chelsea una decisión final con Moisés Caicedo

Al DT del Arsenal le volvieron a preguntar por Piero Hincapié y dio contundente respuesta
Fútbol de Ecuador

Al DT del Arsenal le volvieron a preguntar por Piero Hincapié y dio contundente respuesta

Emelec revela a sus socios las millonarias deudas que tienen a ex jugadores y los hinchas explotan
Fútbol de Ecuador

Emelec revela a sus socios las millonarias deudas que tienen a ex jugadores y los hinchas explotan

Dos de Europa: Gonzalo Valle entra en planes de ¡CUATRO EQUIPOS!
Fútbol de Ecuador

Dos de Europa: Gonzalo Valle entra en planes de ¡CUATRO EQUIPOS!

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo