Mundial Sub 20: era socio de Messi en Inter Miami, Mascherano lo dejó ir y ahora es el goleador del torneo

Inter Miami espera por sus próximos compromisos después de una derrota frente a Chicago que prácticamente sentenció las chances de quedarse con la Supporters Shield. Mientras tanto en territorio chileno, un viejo socio de Lionel Andrés Messi y descartado por Javier Mascherano es el goleador del Mundial sub 20 de la FIFA. Solamente unos meses atrás fue vital para conseguir una de las mejores seguidillas de resultados del equipo de David Beckham en la MLS.

Benja Cremaschi se sale por estas fechas con la Selección de Estados Unidos en territorio chileno. Sus actuaciones a lo largo de las dos jornadas de la fase de grupos le dejan no solamente como uno de los rendimientos más parejos del certamen. Pese a tratarse de un volante de primera línea, la realidad es que se encuentra en estado de gracia en cuanto a goles y asistencias se refiere. Para Mascherano no era intocable meses atrás y el fútbol italiano es su destino en este momento.

Es una de las figuras del torneo con 3 goles y 2 asistencias. En tantos solo le iguala Alejo Sarco de Argentina y en pases de gol apenas G. Yassine le pasa con un total de 3 en Marruecos. Se trata de un centrocampista que con apenas 20 años en sus piernas viene de ser vital en el triunfo frente a Francia y que por la ciudad de Miami llegó a firmar un total de 126 partidos oficiales. Ni mucho menos tenía ahí un promedio goleador como el que se le ve por Chile en estas fechas. Con tanto Gerardo Martino como Javier Mascherano apenas sumó un total de 13 tantos y 11 pases de gol.

El estadounidense-argentino se marchó a Parma en los últimos meses, pues fue cedido hasta junio del 2026. Y dejó en claro jornadas atrás que quería buscar nuevos retos e igualmente que para el equipo de Miami no era una prioridad absoluta retenerle. Decisiones en relación con la confección de la plantilla terminaron con su salida a un fútbol italiano donde en este momento busca hacerse un hueco en un histórico en todos los sentidos. Mientras ocurre esto, por Chile brilla y se consolida como una de las figuras del certamen“.

Cremaschi, lejos de Messi y Mascherano, brilla en el Mundial sub-20: GETTY

Cuando supe que venía al club no estaba realmente nervioso, pero la primera vez que lo vi en el vestuario, que fue donde lo conocí…ahí si estaba nervioso…Estrecharle la mano fue uno de los momentos más tensos de mi vida. Me presenté y le dije que cómo estaba. Sus hijos también estaban allí así que los salude. Fue increíble”, confesaba Benjamín alrededor de los que han supuesto jugar con su ídolo. En este momento por territorio austral nadie le supera en goles incluso siendo centrocampista.

