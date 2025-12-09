La decisión del Bayern Múnich con Luis Díaz que festejará toda Colombia

Bayern Múnich se prepara para un nuevo desafío en la Champions League. El equipo de Vincent Kompany medirá fuerzas frente a Sporting Lisboa con el objetivo de recuperarse tras la derrota frente al Arsenal en Londres. El entrenador belga dejó importantes reflexiones alrededor de las próximas semanas en cuanto a Luis Díaz se refiere. En Colombia lo celebran por todo lo alto

“Lucho ha jugado todos los partidos, con nosotros y con la selección. Siempre está viajando mucho a Sudamérica y de regreso. Pasó mucho tiempo en Inglaterra, donde nunca tuvo vacaciones de Navidad. Tiene sentido que tenga unos días libres y pase tiempo con su familia”, confirmaba el ex entrenador de Burnley en la Premier League Inglaterra para dejar en claro que el futbolista cafetero tendrá varias vacaciones a lo largo de las próximas fechas.

Recordemos que se pierde el duelo con los portugueses por la expulsión sufrida frente a París Saint Germain y que igualmente debe cumplir una fecha de sanción en Bundesliga frente a Mainz por acumulación de amarillas. Finalmente los recursos presentados por el gigante de Alemania frente a UEFA harán que pueda volver en el máximo torneo continental por el mes de enero.

Kompany entiende que se trata de un jugador que apenas ha tenido descanso en estos meses. También que ha tenido que redoblar esfuerzos para adaptarse a una liga nueva después de su paso por Liverpool. Puede que salvo giro de 180°, se terminó 2025 para un Luis Díaz que solo podría volver a la actividad antes de las primeras semanas del año 2026 ante Heidenheim el 21 de diciembre. Gozará de unas merecidas vacaciones en una temporada donde no nos olvidemos que la Copa Mundial de selecciones de la FIFA marcará buena parte de la intensidad de muchas figuras en el segundo semestre.

“Volverá mentalmente en plena forma y retomará su actividad justo donde la dejó. Volverá en unos días. A veces les damos a los jugadores un poco más de tiempo libre, pero tienen un programa de entrenamiento individual y siguen trabajando en casa. Los chicos entrenan casi a diario y también cuentan con fisioterapeutas privados”, reflexiones de Kompany sobre las vacaciones del colombiano. Al otro lado del Atlántico celebran que una de sus estrellas cuente con el descanso necesario de cara a un segundo semestre donde se juega diferentes ítems colectivos e individuales.

Cannavaro espera una gran Colombia de Luis Díaz

El campeón del mundo con Italia en Alemania 2006 ejerce ahora mismo como DT de Uzbekistán. No dudó en RCN en rendirse al combinado cafetero y sus estrellas: “Será complicado porque tenemos a Colombia, un equipazo como Portugal. Nosotros somos una federación pequeña, es la primera vez que venimos aquí al Mundial, entonces para nosotros va a ser una experiencia importante. Hay que trabajar como equipo, porque si se va a jugar contra equipos como Portugal y Colombia, a nivel individual es complicado”.

“Eso solo puede tentar el juego como equipo, porque el fútbol finalmente es un deporte de equipo. En Colombia hay técnica, intensidad, talento, ha vuelto a ser una buena selección. No es fácil. Vamos a tener diez días para trabajar con un grupo que tenemos. En marzo jugaremos dos amistosos y trabajaremos rumbo al Mundial”, más reflexiones de un Fabio Cannavaro que ya estudia el choque con los Luis Díaz, James Rodríguez o Richard Ríos dentro de unos meses.

