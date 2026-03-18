Primera respuesta de Senegal tras perder la Copa África en el escritorio: “Denle tres goles más a los llorones”

Marruecos es el nuevo campeón de la Copa África. Lo hace después de una decisión de los estamentos regidores del torneo donde se descalificó a Senegal por su abandono del campo en plena final. Todo llega meses después de una edición plagada de polémicas que favorecieron a los locales y que ya deja reacciones de peso. En el equipo de Sadio Mané no se quedan de brazos cruzados.

“Denle tres goles más a los llorones”, fue el mensaje en sus redes sociales del volante Pathé Ciss. El jugador del Rayo Vallecano fue el primero en manifestarse tras la decisión de la Confederación Africana de darle la victoria a Marruecos por 3-0. Polémica más que grande y decisión histórica que veremos cómo evoluciona en las próximas horas. Moussa Niakhaté, del Olympique de Lyon, se sumó a los reclamos de su compatriota: “Que vengan a por mi medalla y Copa”.

Senegal apelará la medida. Lo dejó en claro por medio de sus redes sociales y página web. Entienden que se trata de una injusticia histórica y de una medida que puede cambiar para siempre el fútbol de África. Denuncian campañas en su contra y, por encima de todo, para que Marruecos saliese del torneo como vencedor sin importar las formas.

“Se denuncia esta decisión injusta, sin precedentes e inaceptable, que desacredita al fútbol africano…Para defender sus derechos y los intereses del fútbol senegalés, la Federación interpondrá un recurso de apelación lo antes posible ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) en Lausana”, extractos de un extenso comunicado que ya recorre el planeta. Hay nuevo campeón de África.

El retiro de Senegal del césped, la clave de las medidas de la Confederación Africana: GETTY

Marruecos también habló del tema. Agradeció las medidas tomadas por la Confederación Africana y mostró su apoyo a los entes regidores de un torneo plagado de polémicas. Fueron locales en una edición donde Senegal, después de un gol anulado en la final y de un penalti en contra más que polémico que fallaría Brahim, abandonó el césped para luego volver y terminar venciendo en la prórroga. FIFA tendrá que manifestarse más pronto que tarde.

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Por Senegal auguran una batalla total

Diferentes miembros de su Federación pasaron por L’Equipe. No quisieron dar su nombre pero sí un mensaje claro: se vienen curvas para el continente africano. Declaran que las próximas reuniones del ente prometen escenarios nunca antes vistos: “Estamos indignados. Hay una reunión del Comité Ejecutivo de la CAF (Confederación Africana de Fútbol) el 29 de marzo que va a ser la Tercera Guerra Mundial”.

Las reacciones a nivel mundial no se han hecho esperar. Todos hablan de un torneo plagado de aristas por resolver y donde las medidas de la Confederación Africana pueden marcar peligrosos precedentes sin importar la decisión final del Tribunal de Arbitraje Deportivo. Senegal vs. Marruecos cambia de ganador exactamente dos meses después.

Datos claves

Senegal fue despojado de la Copa África tras una resolución de la CAF este marzo.

fue despojado de la Copa África tras una resolución de la CAF este marzo. La CAF otorgó el título a Marruecos con un marcador administrativo de 3-0 por abandono.

otorgó el título a Marruecos con un marcador administrativo de por abandono. La Federación Senegalesa tildó la decisión de “injusta” y apelará ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo.

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