La Selección de Marruecos se vio superada en varios momentos por la Selección de Ecuador en el partido amistoso que jugaron este viernes, 27 de marzo de 2026. De ahí que, posterior al encuentro el DT del campeón de África, Mohamed Ouahbi, y Bono le dejaron estos mensajes.

Mohamed Ouahbi, DT de Marruecos, reconoció en rueda de prensa que la Selección de Ecuador es un equipo que le viene exigiendo a todos y ahora también lo hace con ellos. El técnico también tuvo su debut con el equipo africano.

“Ecuador ha quedado por delante de equipos como Brasil, Uruguay y Colombia y fue muy interesante enfrentarnos a ellos. Me alegró mucho poder jugar contra este equipo ahora, porque te permite, desde el principio, cuando no tienes mucho tiempo de preparación, evitar partidos fáciles“, comentó el entrenador marroquí.

Por otro lado, Bono también le puso un apodo a la Selección de Ecuador: “Ecuador es una gran selección, que no nos sorprendió porque sabíamos que era una gran selección, con jugadores muy importantes, un equipo bien trabajado“, sorprendió el portero con estas afirmaciones.

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Este gran nivel de la Selección de Ecuador podría ayudar a que consiga una victoria en el siguiente partido contra Países Bajos. Casualmente, ‘La Tri’ se acabará midiendo a un equipo ante el cual jugó uno de los mejores partidos en el Mundial 2022.

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Ecuador superó a Brasil, Colombia y Uruguay en las Eliminatorias

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La Selección de Ecuador hizo una gran campaña en las Eliminatorias, puesto que, acabó venciendo a rivales como Brasil, Uruguay y Colombia en la tabla de posiciones. ‘La Tri’ solo fue superada por Argentina en la tabla de posiciones, vigente campeón del mundo.

¿Cuándo es el siguiente partido de Ecuador?

La Selección de Ecuador volverá a jugar contra Países Bajos el próximo martes, 31 de marzo de 2026. El encuentro comenzará desde las 13H45 (EC). Será el último partido amistoso en la previa del Mundial 2026.

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En síntesis: