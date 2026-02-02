El quiebre con Brahim Díaz que preocupa en Marruecos de cara al Mundial

La Copa Africana de Naciones le provocó una herida a Marruecos que, evidentemente, sigue abierta y que esperan sanar antes de la Copa del Mundo 2026. La definición, tan insólita como apasionante, dejó a un principal ganador que fue Sadio Mané, quien convenció a sus compañeros para que retornaran al campo de juego para disputar lo que restaba de la Final, pero también, del bando de enfrente, a un señalado que fue Brahim Díaz.

El mediocampista de Real Madrid fue el encargado de ejecutar el penal que desató el escándalo y por el que el entrenador senegalés le pidió a sus dirigidos que se retiraran del terreno del Prince Moulay Abdellah Stadium de la ciudad de Rabat. El nacido en Málaga tenía todo dado para marcar y quedar como un héroe, pero decidió lanzar un Panenka que fue fácilmente intuido por el portero Edouard Mendy.

Era convertirlo y desatar la vuelta olímpica, porque la secuencia en cuestión se llevó a cabo en los últimos instantes del tiempo regular. No obstante, persistió la igualdad y en el tiempo suplementario Senegal ganó el partido y la Copa Africana de Naciones al encontrar la diferencia mediante Pape Gueye, quien selló el 1 a 0 en el marcador.

Al respecto de este episodio, varios medios de comunicación de Marruecos reportaron que internamente hubo cuestionamientos para Brahim Díaz, pero formaban solo parte de rumores y de un debate que incluso se extendió a los hinchas que se dividen entre respaldar a quien, en definitiva, fue el mejor jugador del certamen, y apuntarlo como culpable de la derrota en la Final.

Sin embargo, el encuentro del Real Madrid vs. Rayo Vallecano dejó una imagen que reavivó la polémica por el clima dentro del vestuario de la Selección de Marruecos. Fue un choque de frentes, con claro tono de incitación a la pelea, entre el propio Brahim e Ilias Akhomach, jugador del elenco de Vallecas y del combinado africano.

”Para mí esta foto es el símbolo de una terrible ruptura entre el vestuario marroquí y Brahim. Presionar la frente contra Brahim, una de las estrellas del equipo, suele considerarse una ofensa. Akhomach no parece haberle perdonado el último incidente, y desde luego no es el único…”, escribió el periodista Said Amdaa, quien describe el conflicto a tan pocas semanas de lo que será el Mundial 2026.

El grupo de Marruecos en la Copa del Mundo 2026

Para el Mundial de 2026, Marruecos conformará el Grupo C. Su debut frente a Brasil el 13 de junio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Posteriormente, los “Leones del Atlas” viajarán a Boston para medirse con Escocia el 19 de junio en el Gillette Stadium. Cerrará su participación en la primera fase el 24 de junio contra Haití en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

