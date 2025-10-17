Lo primero que dijo el técnico de Marruecos tras clasificar a la final del Mundial Sub 20 frente a la Selección Argentina

Marruecos será el rival de la Selección Argentina el próximo domingo en territorio chileno para buscar al campeón de la categoría sub 20 de la Copa Mundial de selecciones de la FIFA. Mohamed Ouahbi, entrenador de los Leones del Atlas, se mostró tajante alrededor de lo que supondrá enfrentarse al equipo de Diego Placente para devolverle la gloria al continente africano en cuanto al certamen se refiere. Francia ya queda atrás.

“Hemos hecho historia, pero queremos más…No tenemos figuras, pero nuestra fuerza reside en que tenemos un equipo…Todos los jugadores comparten un objetivo común: Marruecos, su país, su gente, su Rey. Es lo que los une. Se nota en cada partido, en cada carrera, en cada contraataque. Tienen una determinación extraordinaria. Sienten el apoyo de todo su país. Esto contribuye a la imagen de Marruecos a nivel mundial: no solo en el fútbol, ​​sino también en los valores que demostramos, los que ya se vieron en el Mundial de 2022, como la unidad, la solidaridad y el respeto. Y, por supuesto, también es bueno para África: es importante que nuestro continente empiece a ganar trofeos internacionales”, reflexiones de Mohamed Ouahbi la victoria frente al combinado galo por los penaltis e igualmente en la antesala de dicho compromiso en una charla con FIFA.

Finalmente Marruecos pudo vengarse de una rivalidad con Francia que va más allá de cuestiones deportivas. Varios de los jugadores de su selección nacieron incluso en territorio francés. No olvidemos que Le Bleus les quitaron la final de Qatar 2022 e igualmente la de los JJOO de París un año atrás. Ahora queda lo más difícil, ganarle a la seis veces campeona de la categoría y un territorio chileno donde Colombia vs. Francia llegará el sábado a modo de partido por el tercer puesto. Mohamed Ouahbi no duda que queda el paso definitivo.

Para Marruecos de trata de una hazaña. Una que va más allá del fútbol. Afirma que espera poder inspirar al resto de un continente que como dijo Carlos Bilardo en su día, tiene todo para dominar este juego: “Es como si hubiéramos roto un techo de cristal. Una vez que lo rompemos, otros empiezan a creer que pueden alcanzar las estrellas. Antes había una especie de miedo, un bloqueo. Ahora no le tememos a nadie, pero seguimos respetando a todos. Lo que Walid Regragui hizo con la selección masculina en 2022 sentó las bases, y también lo hará para las generaciones futuras”.

Mohamed Ouahbi confía en derrotar a Argentina en la final del Mundial sub-2: GETTY

Tras el 1-1 con victoria 5-4 en los penaltis, Marruecos pone la mirada en el domingo. Será ahí cuando Argentina en Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos sea el último paso para buscar la gloria eterna. Los Leones del Atlas no dudan de su potencial e igualmente del impacto más allá de sus fronteras que están generando.

Publicidad

Publicidad

ver también ¿Quién es Maurizio Mariani, el árbitro de Argentina vs. Marruecos por la final del Mundial Sub-20 2025?