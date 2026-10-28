Qatar y una donación clave a los primeros Juegos Olímpicos de la Juventud que se celebran en África

Doha y Dakar refuerzan su alianza estratégica con la donación de flota de transporte y equipamiento de seguridad para la histórica cita olímpica juvenil en suelo africano, mientras la nación del Golfo se alista para albergar una nueva edición de la Copa Mundial Sub 17 de la FIFA.

En el marco de su política de cooperación internacional, el Estado de Qatar concretó una importante contribución para la organización de los Juegos Olímpicos de la Juventud (JOJ) Dakar 2026. El aporte consiste en una flota de 15 autobuses de alta capacidad y un lote de equipamiento de seguridad destinado a fortalecer la logística de la primera cita olímpica que se celebrará en el continente africano.

Los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 marcarán un hito histórico para el deporte global. Con el fin de garantizar el correcto desarrollo del operativo organizativo, la donación catarí busca optimizar la movilidad de atletas, delegaciones y personal técnico, así como reforzar la infraestructura de seguridad durante el certamen.

Un legado en acción y alianzas estratégicas

El embajador de Qatar en Senegal, S.E. Youssef Shaban Ibrahim Al Sada, destacó la trascendencia del acuerdo entre ambas naciones.

“Qatar y Senegal mantienen una relación sólida y de larga data. Nos complace respaldar los preparativos para los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, un momento histórico para el deporte en África. Compartir la experiencia adquirida en la organización de grandes eventos deportivos es una de las contribuciones más valiosas que podemos hacer y refleja nuestra convicción en el poder del deporte para fortalecer la cooperación entre los pueblos“, aseguró.

La iniciativa forma parte de un programa continuo mediante el cual Qatar busca capitalizar y compartir el conocimiento operativo acumulado tras la organización de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 y otros torneos internacionales de gran escala.

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Qatar, epicentro del fútbol juvenil mundial

El respaldo logístico a Dakar 2026 coincide con el rol de Qatar como sede del fútbol formativo internacional. Como parte del acuerdo con la FIFA para albergar de manera anual la Copa Mundial Sub-17 entre 2025 y 2029, el país del Golfo ultima los detalles para el torneo de 2026, donde competirán 48 selecciones de las seis confederaciones continentales.

Fechas del torneo: Del 19 de noviembre al 13 de diciembre de 2026.

Del 19 de noviembre al 13 de diciembre de 2026. Formato de competición: 48 equipos divididos en 12 grupos de 4 integrantes. Avanzarán a los dieciseisavos de final los dos primeros de cada zona y los ocho mejores terceros.

48 equipos divididos en 12 grupos de 4 integrantes. Avanzarán a los dieciseisavos de final los dos primeros de cada zona y los ocho mejores terceros. Sedes e infraestructura: La fase de grupos y las rondas eliminatorias se disputarán principalmente en las instalaciones del complejo deportivo Aspire Zone en Al Rayyan (Doha), con encuentros clave programados en estadios de estándar mundialista como el Estadio Internacional Khalifa.

Los grupos para el Mundial Sub 17 de Qatar 2026

Grupo A: Qatar, Egipto, Grecia, Panamá

Grupo B: Corea del Sur, Ecuador, Nueva Caledonia, Uganda

Grupo C: Argentina, Australia, Dinamarca, Mozambique

Grupo D: Arabia Saudita, Francia, Haití, Uruguay

Grupo E: Costa de Marfil, Italia, Jamaica, Uzbekistán

Grupo F: Croacia, Cuba, Senegal, Tayikistán

Grupo G: Bélgica, Malí, Nueva Zelanda, Vietnam

Grupo H: China, España, Fiyi, Marruecos

Grupo I: Brasil, Costa Rica, Irlanda, Tanzania

Grupo J: Argelia, Chile, Estados Unidos, Montenegro

Grupo K: Camerún, México, Rumania, Venezuela

Grupo L: Colombia, Honduras, Japón, Serbia

Con la organización del Mundial Sub-17 y la asistencia técnica a Dakar 2026, Qatar reafirma su posicionamiento como un actor central en la gestión, infraestructura y cooperación dentro del ecosistema deportivo global.

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DATOS CLAVE

Qatar donó 15 autobuses y equipos de seguridad para los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 en Senegal.

Los Juegos Olímpicos Dakar 2026 serán la primera cita olímpica celebrada en el continente africano.

El Mundial Sub 17 en Qatar reunirá 48 selecciones del 19 de noviembre al 13 de diciembre.