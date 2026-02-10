“A Cristiano Ronaldo le están faltando el respeto, nadie vería la liga de Arabia sin él”

Salvo giro de 180 grados, Cristiano Ronaldo volverá al ruedo el sábado con Al-Nassr. Al-Fateh Sports Club será el rival del delantero portugués tras una serie de políticas alrededor de su continuidad en LaLiga de Arabia Saudita que han dado para todo tipo opiniones. Toni Kroos supone una de las últimas grandes voces en defender a su figura por Oriente Medio con dardos absolutamente tajantes hacia el ascenso del campeonato Saudí a nivel mundial. No es la primera vez que lo hace.

“La liga saudí es un fenómeno extraño. Nadie había oído hablar de ella antes de la llegada de Cristiano Ronaldo, y ahora le faltan el respeto al hombre que los puso en el mapa mundial. Si Cristiano se va mañana, esta liga perderá todo su encanto. Sin Ronaldo, nadie vería la liga saudí”, comentaba Toni Kroos tras ver todas las críticas a Cristiano Ronaldo por negarse a jugar los últimos partidos de Al-Nassr. El sábado todo terminaría.

Recordemos que todo empezó con la salida de Karim Benzema rumbo al Al-Hilal. La medida del Fondo PIF alrededor del futuro del delantero francés e igualmente las supuestas imposibilidades que Cristiano Ronaldo encontró para reforzar a su club en el mes de enero, desataron una guerra interna donde el futbolista se habría llegado de manera totalmente voluntaria a jugar los últimos dos encuentros del club de Riad. Kroos, una de las últimas grandes voces en defenderle.

Hablamos de dos miembros del que para muchos supone uno de los dos mejores Real Madrid de toda la historia. Durante casi 4 temporadas Toni Kroos y Cristiano Ronaldo compartieron vestuario en un conjunto que derrotaba a todos en Europa y que marcó algunos de los mayores récords en la historia del fútbol del viejo continente. El alemán no duda que sin la presencia del delantero portugués, ni todo el dinero del mundo haría que los ojos del planeta se pusiesen en ciudades como Riad o Yeda.

Kroos defiende a CR7 de todas las críticas a su figura en Arabia: GETTY

No han sido ni mucho menos horas sencillas para la Liga de Arabia Saudita. Se habló incluso de la posibilidad de que Cristiano Ronaldo abandonase el torneo tras el Mundial de selecciones de verano. De momento parece haber paz en una trama donde diferentes voces del fútbol internacional han dado su opinión en estas horas y donde igualmente habrá que ver si existe algún tipo de represalia por parte del Fondo PIF contra la primera gran estrella que apostó por su proyecto a finales del año 2022.

Publicidad

Publicidad

Kroos, enemigo público del fútbol saudí

Todo empezó en la Supercopa de España 2024. Veíamos cómo Toni Kroos era silbado por todos los aficionados presentes en Arabia Saudita. Sus críticas a todos los jóvenes que a lo largo de los últimos años deciden abandonar Europa por el dinero de Oriente Medio fue el detonante de una relación ni mucho menos amable entre ambas partes: “Se ha llegado a comentar que allí se juega un fútbol ambicioso, pero todo gira en torno al dinero. Al final, es una decisión por el dinero y contra el fútbol. Es entonces cuando empieza a ser difícil para el fútbol que todos conocemos y amamos”.

“No creo que sea bueno que los jugadores jóvenes entren en la liga y renuncien al desarrollo, a los grandes partidos, a los altos niveles en Europa, que sin duda podrían jugar, en lugar del dinero de la liga de Arabia Saudita”, comentaba en su día el alemán alrededor de tanto las decisiones personales de los futbolistas que han emigrado al país. También sobre todo los silbidos que recibió durante una Supercopa de España que en el 2024 le puso como el enemigo número uno del nuevo gran agente del fútbol mundial.

Datos claves

Cristiano Ronaldo regresará a jugar con Al-Nassr este sábado frente al Al-Fateh Sports Club .

regresará a jugar con Al-Nassr este sábado frente al . El futbolista portugués se ausentó voluntariamente de los últimos dos encuentros de su equipo.

de su equipo. La salida de Karim Benzema hacia el Al-Hilal originó el conflicto interno en el club.

Publicidad

Publicidad

ver también Comunicado de la liga árabe contra Cristiano Ronaldo: “Nadie puede tomar decisiones más allá de su club”