Cristiano Ronaldo, perjudicado por los sistemas de desempate en la Saudi Pro League

Los sistemas de desempate en la Saudi Pro League, otro obstáculo que CR7 debe vencer de cara de salir campeón con Al-Nassr.

Al-Nassr y Al-Hilal definen el título de la primera división de Arabia Saudita. Lo hacen en un contexto donde Cristiano Ronaldo y sus hombres dependen de sí mismos para levantar el trofeo. Eso sí, en caso de empate a puntos, la realidad pasa por entender que el reglamento del certamen les juega más que en contra. No habrá bajo ningún contexto partido de desempate.

Los duelos Al-Nassr vs. Damac y Al-Feiha vs. Al-Hilal definen todo. Ochenta y tres puntos tiene el equipo de Cristiano Ronaldo y 81 el que es considerado por muchos como el Real Madrid de toda Asia. Restan solamente 90 minutos para definir al campeón del certamen. En caso de que haya igualdad de unidades, una normativa juega a favor del equipo azul. CR7, a todo o nada en horas.

Lo decimos porque el sistema de desempate del campeonato de Arabia Saudita tiene como primer criterio los encuentros entre ambos clubes. Es ahí donde Al-Hilal saca ventaja al encontrarse invicto en todo el certamen. Una victoria y un empate ante Cristiano Ronaldo es motivo suficiente para ponerles como campeones en caso de igualdad en puntos.

Al-Hilal 3-1 Al-Nassr y Al-Nassr 1-1 Al-Hilal son los resultados clave para entender esto. Al equipo de Cristiano Ronaldo le basta con vencer a Damac para ser campeón. En caso de no hacerlo, necesita por todos los medios que el equipo azul no derrote a Al-Feiha como visitante. Si esto ocurre, el portugués tendrá que seguir esperando para cortar su sequía de títulos.

CR7 necesita ganar para no depender de otros resultados: GETTY

Parecerá mentira, pero en el mundo de clubes Cristiano Ronaldo no levanta trofeos desde el año 2021. La Copa de Italia con la Juventus de dicha temporada es el último precedente que se tiene de CR7 gritando campeón lejos de Portugal. No nos olvidemos que la FIFA todavía no hace como válido el título de la Copa de Campeones de Arabia levantado por el luso en el año 2023.

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