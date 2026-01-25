Esto dijo el periodista en el que más confían los hinchas de Millonarios sobre la llegada de James Rodríguez

Unos dicen que es imposible, otros lo dan como una llegada muy avanzada y hay algunos que prefieren la prudencia. Ante el rumor sobre la posible llegada de James Rodríguez a Millonarios para volver al fútbol de Colombia, apareció lo que dijo el periodista en el que más confían los hinchas de ‘Millos’ y…

¿Hay ilusión o se acabó la esperanza? Luego de que Gustavo Serpa, representante del máximo accionista de Millonarios, dijera que “si a James le interesa, estamos listos”, una periodista afirmó que la negociación estaría cerca concretarse.

Mientras que la periodista independiente Sara Bello afirmó que “confirmando con muy buena fuente lo de James Rodríguez a ‘Millos’ depende que no le salga algo en la MLS. Ya están listos los patrocinadores que pondrían la $$ (plata) y él no preferiría otro equipo en el FPC (Fútbol Profesional Colombiano)”, el periodista Alexis Rodríguez, de Win Sports, señaló que “entiendo la ilusión que genera, pero no va a pasar”. Entonces… ¿Una opinión más para desempatar?

Esto dijo Guillermo Arango sobre la llegada de James a Millonarios

Arango habló de la posible llegada de James a Millonarios. (Foto: X / @guilloarango y Getty Images)

El numeral ‘SoldadoDeGuillo’ se ha hecho cada vez más popular en X por la confianza que los hinchas de Millonarios le tienen a Guillermo Arango. Entonces, fue inevitable no preguntarle sobre la posible llegada de James al equipo albiazul para volver a la Liga Colombiana. “Yo no cierro la puerta a nada, pero acá la pelota está del lado de James”, afirmó el periodista de los canales ‘RCN’ y ‘Win Sports’.

El entorno de James Rodríguez reveló de dónde tienen ofertas

Así como Guillermo Arango hizo que los hinchas de Millonarios se ilusionaran con la llegada de James Rodríguez, también fue realista y dijo que desde el entorno del ’10’ de la Selección Colombia le dijeron que sí existen ofertas para jugar en un equipo de la MLS, a pesar de que desde Estados Unidos descartaron esa información. “Una vez más estoy aquí para decir la línea con respecto a los rumores de James Rodríguez… No, el Austin FC no está intentando fichar a James Rodríguez. No hay acercamientos. No hay conversaciones. No hay ofertas. Al igual que los rumores de James y Orlando y los otros 22 clubes de la MLS con los que se le ha vinculado”, publicó Tom Bogert, del portal ‘The Athletic’.

