Roger Martínez sigue en racha goleadora y reclama un lugar en la Selección Colombia

El penalti marcado ante Al-Ahli Saudi en la derrota de su Al-Taawoun por 2-1 no frena el gran momento de Roger Martínez. El delantero de 31 años continúa con un rendimiento absolutamente gravitacional en el torneo donde Cristiano Ronaldo se encuentra como máximo anotador del certamen con 15 goles. Mete presión a Néstor Lorenzo a solamente unos meses de la llegada de la Copa Mundial de selecciones de la FIFA.

El ex futbolista de entidades como Racing de Avellaneda o América de México apenas es superado por un puñado de delanteros en cuanto a la tabla general de goleadores del certamen se refiere. Con el penalti anotado a lo largo de las últimas horas, son ya 9 los gritos sagrados que el atacante firma en una competición cargada de figuras compradas a manos el viejo continente. Buen momento de forma, sin dudas.

CR7 con 15, Joao Félix con 13, Joshua King con 12, Julián Quiñonez con 12 e Ivan Toney con 10. Son los únicos delanteros de la liga de Arabia Saudita que cuentan con más goles oficiales hasta la fecha que Roger Martínez en lo que vamos de temporada. Este vive su segunda campaña en un Al-Taawoun dónde está la fecha suma un total de 40 partidos oficiales en los que han aparecido un total de 16 gritos sagrados desde sus pies. La competencia por llegar a la Copa Mundial de selecciones de la FIFA será feroz, pero el cafetero pone de su parte.

Desde su debut en el año 2016, Roger Martínez sumó un total de 28 partidos con la selección cafetera. En estos acumula hasta 4 goles entre partidos oficiales y amistosos que de la mano de 2 asistencias han incluido hasta tantos contra la Selección Argentina en la Copa América del año 2019 por Brasil. No pudo disputar la última edición del torneo de la FIFA disputada por los cafeteros en el año 2018 y cuando todavía José Pekerman era el primer entrenador.

Roger Martínez sigue sumando goles en Arabia: GETTY

Recordemos que Colombia disputará sus primeros partidos del año el próximo mes de marzo y en compromisos frente a selecciones de la talla de Croacia o Francia. Se espera que buena parte de la convocatoria que diga presente en los Estados Unidos de Norteamérica aparezca en dicha ventana de selecciones. Roger Martínez sueña con meterse mientras sigue metiendo presión a Néstor Lorenzo y su cuerpo técnico con goles de peso en Arabia Saudita.

Panorama de lesiones para Colombia

Las malas noticias para staff de Lorenzo llegaron con la lesión de Richard Ríos en el último encuentro del Benfica. A la espera de comunicados oficiales, el volante tuvo que retirarse del césped con dolencias de peso en el brazo que incluso provocaron que José Mourinho tuviese que acercarse en pleno partido para consolarle. No es ni mucho menos el único activo de los cafeteros que en este momento se encuentra en horas bajas.

Daniel Muñoz, Jefferson Lerma, Yerry Mina, Jhon Janer Lucumí y Cucho Hernández componen la lista final de seis lesionados con los que en este momento tendría que lidiar la selección cafetera en caso de que la Copa Mundial disputase en este momento. Se vienen meses para cruzar los dedos en todos los sentidos.

Datos claves

