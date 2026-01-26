Liga de Quito no despedirá a Gonzalo Valle por este motivo ¿Le perdonan la indisciplina?

Gonzalo Valle fue la más grande y lamentable noticia del fútbol ecuatoriano el pasado de fin de semana. El portero ecuatoriano dio más de 1.4 en un test de alcoholemia y eso hizo que termine preso, causando conmoción en Ecuador. Ahora, entre todos los rumores, desde Liga confirman por qué no lo despiden.

Fue el mismo presidente de Liga de Quito, Isaac Álvarez, el encargado de confirmar por qué no se despedirá a Gonzalo Valle, en medio de todos los rumores. El motivo únicamente sería el económico, ya que el futbolista tiene un contrato largo.

“Rescindir un contrato con un jugador es muy costoso. Gonzalo Valle fue el arquero que defendió y jugó las semifinales de la Copa Libertadores; no estamos hablando de alguien que viene de formativas o que está en proceso de crecimiento. Es el arquero de la selección”, comentó el directivo en Radio La Red.

Valle tiene un contrato por las próximas 3 temporadas y ahora el portero ecuatoriano le saldría muy caro a Liga de Quito si decide despedirlo. Por lo cual, el club lo apoyará: “No vamos a poner una situación particular de Gonzalo como motivo para que deje Liga. Al contrario, la institución lo tiene que cubrir, lo tiene que apoyar, y lo estamos haciendo”, agregó el presidente.

Gonzalo Valle está preso por conducir ebrio en Quito. (Foto: GettyImages)

Aunque en LDU no se contemple el despido de Gonzalo Valle, lo más probable, es que sí se aplique una sanción a nivel interno cuando el arquero ya pueda volver a los entrenamientos. Aunque, todo depende, de la decisión final que termine tomando Thiago Nunes.

Los números de Gonzalo Valle en 2025 con Liga de Quito

En la temporada 2025 fue la gran irrupción de Gonzalo Valle en Liga de Quito. El arquero ecuatoriano se ganó el lugar como titular y alcanzó a jugar un total de 24 partidos entre todas las competencias. Recibió 18 goles, y pudo dejar su arco en 0 en otras 11 ocasiones.

