La novela de Millonarios y James Rodríguez está muy cerca de llegar a su final, puesto que, se confirmó que el club colombiano le hizo la última oferta al jugador para ficharlo. Esto en medio de una crisis de resultados para el equipo ‘Embajador’.

De acuerdo a la información de Julio Sánchez Cristo, James Rodríguez tiene que decidir, puesto que, Millonarios ya hizo la oferta que el jugador quería. Ya el club ‘Embajador’ cumplió con todos los pedidos del jugador y le hizo una oferta histórica para ficharlo.

La propuesta de Millonarios cumpliría con los pedidos salariales y también con las exigencias de patrimonio que suele hacer el jugador. Por lo cual, el histórico volante debe decidir si regresa a Colombia o si sigue esperando una oferta de la MLS.

James Rodríguez también sería una solución para la crisis con la que Millonarios comenzó esta temporada. 2 derrotas y buscando un nuevo DT, mientras Falcao no puede jugar por una sanción en 2025. Son momentos delicados para el gigante colombiano.

James Rodríguez jugó por última vez en México. (Foto: GettyImages)

En las siguientes horas se definirá que pasa con el 10 colombiano. El futbolista debe decidir rápido para ya empezar a sumar ritmo de cara al Mundial de 2026, donde su presencia no estaría en duda, pero donde también se espera guíe a Colombia.

El sueldo que ganaría Millonarios en James

Como jugador de Millonarios, James Rodríguez ganaría un salario de 2.5 millones al año en Colombia y también tendría otros beneficios en su patrimonio y también a la interna del club, gracias a los importantes patrocinios que generaría su fichaje.

Todos los interesados en James Rodríguez

En James Rodríguez están interesados los siguientes equipos: Konyaspor, Columbus Crew, Millonarios, Sao Paulo, Cruz Azul, Pumas, Limassol, y también la Real Sociedad. De momento, Colombia y la MLS parecen el destino más rentable y seguro para el colombiano.

