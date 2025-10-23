Luis Díaz hizo una gran participación en la Champions League con el Bayern Múnich. El colombiano marcó en Champions League y compartió un mensaje en redes sociales, donde lo que más llamó la atención fue un mensaje de una ex estrella de Liverpool.

En su publicación en Instagram, Luis Díaz compartió varias fotos de su partido con el Bayern con el mensaje: “Las noches de la Champions League golpean diferente”. El jugador anotó en la goleada de su equipo ante Brujas y sigue brillando en el Alemania.

De ahí que, lo que más llamara la atención fuera un mensaje de Darwin Núñez, que también se marchó de Liverpool. El uruguayo le expresó al ‘Guajiro’ cuanto lo extraña: “Te extraño Luchito te quiero muchito, sigue brillando hermanito”, comentó la estrella uruguaya.

La salida de Luis Díaz en Liverpool sigue causando efecto en el equipo de la Premier League. Slot no puede encontrar un reemplazo de calidad, aunque puso toda la billetera en el mercado en jugadores como Florian Wirtz o Alexander Isak. No hay reemplazo para el colombiano.

El mensajde de Darwin para Luis Díaz. (Foto: Captura de pantalla)

Luis Díaz ha caído como la mejor pieza en Bayern Múnich. El jugador colombiano se ganó rápidamente el puesto como titular y ha sido una solución en ataque para su equipo en la Bundesliga y también en la Champions League. Ahora son candidatos a ganar el campeonato.

Los números de Luis Díaz en esta temporada

En lo que va de temporada, su primera con Bayern Múnich, el delantero colombiano ha marcado 7 goles en 12 partidos. También ha dado 4 asistencias en más de 1000 minutos en cancha. Kompany le ha dado toda la confianza que Arne Slot no y lo dejó salir.

¿Hasta cuándo tiene contrato Luis Díaz con el Bayern Múnich?

El delantero colombiano de 28 años terminó firmando un contrato hasta 2029. El futbolista tiene el mismo tiempo de duración de contrato de su entrenador, Vicent Kompany, quien fue renovado en su contrato hace pocas semanas.

