A horas de la final de la Liga Colombiana, Millonarios le hizo una oferta a un jugador que saldría campeón

El gran ausente de los cuadrangulares del fútbol de Colombia fue Millonarios. De eso no hay dudas, así que para empezar a reconstruir el equipo, los directivos decidieron hacerle una oferta a un jugador que puede salir campeón en la final de la Liga Colombiana II-2025 entre Junior de Barranquilla y Deportes Tolima.

Millonarios empezó a reforzarse con la llegada del experimentado mediocampista ofensivo Carlos Darwin Quintero. Esa zona medular del equipo no solo tendrá al volante de 38 años como incorporación, ya se confirmó otro refuerzo, y hay una oferta por otro mediocampista.

Luego de que Millonarios anunciara que “¡volver a casa para seguir cumpliendo sueños! ¡Mateo García se viste de azul y blanco! ¡Bienvenido al Embajador!”, el periodista Diego Rueda, de Caracol Radio, dio a conocer el otro volante defensivo por el cual ‘Millos’ está muy interesado. Incluso, ya le hizo una oferta formal.

Millonarios le hizo una oferta a un jugador que saldría campeón de la Liga Colombiana II-2025

Uno de estos jugadores de Junior podría llegar a Millonarios. (Foto: Vizzor Image)

A pesar de que en primera instancia descartó que tuviera una oferta formal tanto de Junior como de Millonarios, Diego Rueda recibió otra información y sostuvo que “Didier Moreno ya recibió una oferta oficial. No (de renovación), una oferta oficial de Millonarios. Es la realidad, es oferta oficial ya de Millonarios para traerse a Didier Moreno. Vamos a ver qué decide el jugador”.

¿Cuándo se juega la final de la Liga Colombiana entre Junior y Deportes Tolima?

La Dimayor confirmó que el partido de ida de la final de la Liga Colombiana II-2025 entre Junior de Barranquilla y Deportes Tolima se jugará el viernes 12 de diciembre a las 8:00 P.M. en el estadio Metropolitano. En cuanto al partido de vuelta, se disputará el martes 18 de diciembre a las 7:30 P.M. en el estadio Manuel Murillo Toro.

