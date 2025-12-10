Es tendencia:
logotipo del encabezado
Liga Colombiana

A horas de la final de la Liga Colombiana, Millonarios le hizo una oferta a un jugador que saldría campeón

El movimiento se dio en silencio, pero podría cambiar el mercado: Millonarios ya negocia con un jugador que está a un paso del título.

Por Julio Montenegro

Sigue a Bolavip en Google!
Millonarios busca un jugador de Junior de Barranquilla.
© Vizzor ImageMillonarios busca un jugador de Junior de Barranquilla.

El gran ausente de los cuadrangulares del fútbol de Colombia fue Millonarios. De eso no hay dudas, así que para empezar a reconstruir el equipo, los directivos decidieron hacerle una oferta a un jugador que puede salir campeón en la final de la Liga Colombiana II-2025 entre Junior de Barranquilla y Deportes Tolima.

Millonarios empezó a reforzarse con la llegada del experimentado mediocampista ofensivo Carlos Darwin Quintero. Esa zona medular del equipo no solo tendrá al volante de 38 años como incorporación, ya se confirmó otro refuerzo, y hay una oferta por otro mediocampista.

Luego de que Millonarios anunciara que “¡volver a casa para seguir cumpliendo sueños! ¡Mateo García se viste de azul y blanco! ¡Bienvenido al Embajador!”, el periodista Diego Rueda, de Caracol Radio, dio a conocer el otro volante defensivo por el cual ‘Millos’ está muy interesado. Incluso, ya le hizo una oferta formal.

Millonarios le hizo una oferta a un jugador que saldría campeón de la Liga Colombiana II-2025

Uno de estos jugadores de Junior podría llegar a Millonarios. (Foto: Vizzor Image)

Uno de estos jugadores de Junior podría llegar a Millonarios. (Foto: Vizzor Image)

A pesar de que en primera instancia descartó que tuviera una oferta formal tanto de Junior como de Millonarios, Diego Rueda recibió otra información y sostuvo que Didier Moreno ya recibió una oferta oficial. No (de renovación), una oferta oficial de Millonarios. Es la realidad, es oferta oficial ya de Millonarios para traerse a Didier Moreno. Vamos a ver qué decide el jugador”.

Millonarios le responde a James Rodríguez por pedir 7 millones de dólares para volver al fútbol colombiano

ver también

Millonarios le responde a James Rodríguez por pedir 7 millones de dólares para volver al fútbol colombiano

¿Cuándo se juega la final de la Liga Colombiana entre Junior y Deportes Tolima?

La Dimayor confirmó que el partido de ida de la final de la Liga Colombiana II-2025 entre Junior de Barranquilla y Deportes Tolima se jugará el viernes 12 de diciembre a las 8:00 P.M. en el estadio Metropolitano. En cuanto al partido de vuelta, se disputará el martes 18 de diciembre a las 7:30 P.M. en el estadio Manuel Murillo Toro.

Publicidad

Encuesta

¿Didier Moreno es un buen refuerzo para Millonarios?

Ya votaron 0 personas

En resumen

  • Didier Moreno recibió una oferta oficial de Millonarios según el periodista Diego Rueda.
  • Millonarios ya se reforzó con el volante Carlos Darwin Quintero y Mateo García confirmado.
  • La final de la Liga Colombiana II-2025 inicia el 12 de diciembre entre Junior y Tolima.
julio montenegro
Julio Montenegro
Lee también
Todo el mundo habla de eso: El increíble gesto de Liga de Quito para Independiente del Valle
Fútbol de Ecuador

Todo el mundo habla de eso: El increíble gesto de Liga de Quito para Independiente del Valle

Hincapié hizo un partidazo: Arsenal golea a Brujas y es puntero absoluto de la Champions League
Champions League

Hincapié hizo un partidazo: Arsenal golea a Brujas y es puntero absoluto de la Champions League

La hinchada de Barcelona SC no lo quiere, pero este campeón de Libertadores buscaría a Aníbal Chalá
Fútbol de Ecuador

La hinchada de Barcelona SC no lo quiere, pero este campeón de Libertadores buscaría a Aníbal Chalá

Barcelona y Emelec van por figura del ascenso de Liga de Portoviejo
Fútbol de Ecuador

Barcelona y Emelec van por figura del ascenso de Liga de Portoviejo

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo