Histórico de Europa pagaría una fortuna por Jorge Carrascal

Jorge Carrascal cerró una temporada histórica con Flamengo ganando la Copa Libertadores y el Brasileirao, y aunque es uno de los favoritos de los hinchas, podría dejar el club. Un histórico de Europa lo quiere sacar de Brasil por una fortuna.

Según el periodista César Augusto Londoño, Olympique de Marsella quiere a Jorge Carrascal para la siguiente temporada. El colombiano es un pedido expreso de Roberto De Zerbi.

Flamengo en su momento pagó cerca de 12 millones de dólares y tras su gran año, su relevancia en la Selección Colombia, pedirían cerca de 20 millones para dejarlo ir.

Carrascal no es ajeno al fútbol europeo, vino a Flamengo desde el Dynamo de Moscú de Rusia. El jugador y club esperarán a después del Mundial para cualquier movimiento.

En Flamengo ha jugado 13 partidos, ha anotado 2 goles y ha asistido en 4 ocasiones. Su mejor temporada goleadora fue en Rusia con el Dinamo de Moscú 2024, anotando 8 goles y dando 5 asistencias en 35 partidos.

El salario de Jorge Carrascal en Flamengo

Jorge Carrascal cobra 4 millones de dólares al año en Flamengo, y en caso de salir pasaría a cobrar cerca de 7 millones según la escala salarial de la Ligue 1 de Francia.

