¡Trancazo que pone a temblar al azul! A una fecha del final, así quedó la tabla de posiciones de la Liga Colombiana tras la derrota de Millonarios.

Una vez más, Millonarios dejó pasar la posibilidad de asegurar la clasificación a los cuadrangulares de la Liga Colombiana II-2026 con una derrota contra Deportes Tolima. Un resultado que puso a mover la tabla de posiciones.

Todo empezó color de rosa para Millonarios con un golazo de Juan Guillermo Cuadrado de tiro libre al minuto 8 del primer tiempo, pero esto sería un espejismo. Deportes Tolima dominó la primera etapa y con dos goles se puso arriba en el marcador.

Luego de los goles de Ever Valencia y Kelvin Flórez, el entrenador Alberto Gamero metió dos cambios ofensivos con el ingreso de Leonardo Castro y Andrey Estupiñan, pero las ideas en campo contrairo brillaron por su ausencia. La derrota se sentenció en 3, 2, 1…

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga Colombiana tras el empate de Millonarios

Samuel Martín y Cabezas Hurtado. (Foto: X)

Tabla de posiciones de la Liga Colombiana. (Foto: Google)

Datos clave

Millonarios: perdió ante Deportes Tolima y aplazó su clasificación a los cuadrangulares.

perdió ante Deportes Tolima y aplazó su clasificación a los cuadrangulares. Juan Guillermo Cuadrado: anotó un gol de tiro libre al minuto 8.

anotó un gol de tiro libre al minuto 8. Deportes Tolima: remontó y ganó con goles de Ever Valencia y Kelvin Flórez.