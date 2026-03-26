El abogado de la víctima del supuesto abuso por parte de Nicolás Rodríguez es hincha de este equipo

No alcanzaron a pasar más de 24 horas desde que se conoció el escándalo en Atlético Nacional por la denunica contra Nicolás Rodríguez cuando se empezaron a conocer más detalles de los involucrados. En esta ocasión, en X descubrieron de qué equipo es hincha el abogado defensor de la supuesta vícitma.

Según reveló Alejandro Pino, del portal ‘Publimetro’, una joven 19 años presentó una demana en contra Rodríguez por “acceso carnal en persona puesta en incapacidad de resistir“. Según pudo conocer el periodista, el jugador de Nacional y dos hombres más habrían emborrachado, llevado a un apartamento y violado múltiples veces a la representada por el abogado Francisco Bernate.

Luego de que Nicolás Rodríguez rompiera el silencio publicando un comunicado en el que se ponía a disposición de la Fiscalía y su abogado Luis Felipe Henríquez afirmaba que “rechazamos de manera enfática la denuncia interpuesta contra nuestro representado por el presunto delito de acceso carnal o acto sexual en persona puesta en incapacidad de resistir”, apareció un detalle que muy pocos esperaban.

Abogado de la supuesta víctima de Nicolás Rodríguez es hincha de este equipo

Bernate es el abogado que defenderá a la joven que demandó a Rodríguez. (Foto: X / @fbernate y Vizzor Image)

Jorge Mario Rico, comunicador y columnista, publicó que el abogado Francisco Bernate era “hincha confeso de Millonarios”. Sin embargo, el panelista Mauricio Gordilló lo corrigió y reveló que el abogado de la víctima del supuesto abuso por parte de Nicolás Rodríguez es hincha de Independiente Santa Fe.

Francisco Bernate es hincha de Santa Fe. (Foto: X /@maugor y @fbernate)

Publicidad

Publicidad

ver también La supuesta víctima de Nicolás Rodríguez lo contó todo: “El otro, que ni recuerdo, estaba encima de mí”

Esto dice el abogado de Nicolás Rodríguez ante la denuncia contra el jugador de Nacional

“Tras un análisis preliminar de los hechos y los elementos de prueba disponibles, sostenemos que las acusaciones no se ajustan a la realidad de lo sucedido. Manifestamos nuestra absoluta confianza en la inocencia de Nicolás Rodríguez Calderón. El jugador ha mantenido una conducta personal y profesional ejemplar a lo largo de su carrera, y estamos convencidos de que su buen nombre será restablecido ante los estrados judiciales. Solicitamos a la opinión pública respetar el derecho fundamental a la presunción de inocencia, evitando juicios paralelos antes de que la justicia se pronuncie. Informamos que este equipo jurídico ya se encuentra trabajando en el recaudo de material probatorio contundente que demostrará, más allá de cualquier duda razonable, que nuestro representado no ha cometido conducta punible alguna. Agotaremos todas las instancias legales para desvirtuar los señalamientos en su contra. Es imperativo aclarar que nuestra estrategia de defensa no busca, bajo ninguna circunstancia, revictimizar ni menoscabar la lucha histórica por los derechos de las mujeres. Como defensa y como ciudadanos, rechazamos cualquier forma de violencia de género. No obstante, el respeto a estos derechos no es incompatible con la exigencia de un debido proceso y la búsqueda de la verdad real en un proceso penal”, afirmó el abogado Luis Felipe Henríquez.

Encuesta¿Cuántos hombres estaban con Nicolás Rodríguez cuando pasó lo sucedido según la demanda que le pusieron? ¿Cuántos hombres estaban con Nicolás Rodríguez cuando pasó lo sucedido según la demanda que le pusieron? Ya votaron 0 personas

En síntesis

El jugador Nicolás Rodríguez fue denunciado por presunto acceso carnal en persona en incapacidad.

fue denunciado por presunto acceso carnal en persona en incapacidad. El abogado Francisco Bernate representa a la joven de 19 años que demandó a Rodríguez y es hincha de Santa Fe .

representa a la joven de 19 años que demandó a Rodríguez y es hincha de . El defensor Luis Felipe Henríquez sostiene la inocencia de Rodríguez y trabajará en pruebas contundentes.

Publicidad