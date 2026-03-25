El escándalo en el fútbol de Colombia sigue teniendo más y más detalles. Nicolás Rodríguez, jugador de Atlético Nacional que fue denunciado por supuesta violación, intentó convencer a la supuesta víctima que no lo denunciara y ya se conoció qué dijo la joven al respecto.

Todo empezó cuando el periodisa Alejandro Pino, del medio ‘Publimetro’, reveló que Nicolás Rodríguez y dos hombres más habrían emborrachado, llevado a un apartamento y violado múltiples veces a una joven de 19 años. La denuncia interpuesta en contra del extremo de Nacional fue por acceso carnal en persona puesta en incapacidad de resistir.

Ante la gravedad de lo sucedido, la Unidad Investigativa del diario ‘El Tiempo’ se puso en marcha y logró conseguir los chats de la conversación entre Rodríguez y la presunta vícitma. Los detalles de la investigación en curso no pararon ahí y también salió a la luz la forma en la que el jugador de Atlético Nacional intentó impedir que lo denunciaran.

Nicolás Rodríguez intentó impedir que lo denunciaran de esta manera

Nicolas Rodríguez juega como extremo en Nacional. (Foto: Vizzor Image)

Luego de que ‘El Tiempo’ revelara que la presunta víctima dejó de responderle los mensajes a Nicolas Rodríguez después de que él le dijera que “sea seria. Nadie la obligó a nada, dígame por qué está así. ¿Qué le dio?”, se conoció que para evitar que lo denunicaran uno de sus amigos, indentificado como Juancho (@zarco0104) en Instagram, se contactó con la joven y le dijo lo siguiente: “Cuéntame qué fue lo que sucedió que quiero que se hablen y arreglen las cosas de la mejor manera posible. No quiero que vaya a escalar ni pasar a mayores lógicamente”.

ver también Revelan los chats de Nicolás Rodríguez, jugador de Atlético Nacional, con la presunta víctima de abuso

La reacción de la supuesta víctima de Nicolas Rodríguez cuando intentaron presionarla para que no denunciara

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“Estaba muy tomada pero recuerdo las cosas, no se en qué momento el otro, que ni recuerdo, estaba encima de mí… Estaba inconsciente. No me confundí, estaba inconsciente. No fue una confusión”, fue la reacción de la supuesta víctima de Nicolas Rodríguez cuando el amigo del jugador de Atlético Nacional intentó presionarla para que no denunciara.

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En resumen

La joven de 19 años afirmó estar inconsciente y sin capacidad de resistir durante el acto.

afirmó estar y sin capacidad de resistir durante el acto. La víctima rechazó la presión de “Juancho” , amigo de Nicolás Rodríguez , para no denunciar judicialmente.

, amigo de , para no denunciar judicialmente. En los chats, la joven reiteró que no hubo confusión y recordó a un desconocido encima.

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