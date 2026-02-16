Partidos y horarios del Grupo D Mundial 2026: calendario completo, sedes y cómo verlo

El mundial 2026 está a la vuelta de la esquina y el grupo d promete ser uno de los más atractivos de toda la fase de grupos. Con Estados Unidos como anfitrión y cabeza de serie, Paraguay regresando tras años de ausencia, Australia consolidada en la élite y un rival europeo por definir, este cuarteto disputará seis partidos entre el 12 y el 25 de junio 2026 en estadios de la costa oeste de Norteamérica.

Introducción: cómo, cuándo y dónde se juega el Grupo D del Mundial 2026

En Bolavip te traemos la guía definitiva del Grupo D del Mundial de la FIFA 2026, con todas las fechas, horarios oficiales y sedes confirmadas por la organización para que no te pierdas ningún detalle de esta copa del mundo histórica.

Estados Unidos lidera el grupo como cabeza de serie y nación anfitriona, acompañado por Paraguay, Australia y el ganador del repechaje UEFA (que saldrá de la Ruta C, con posibilidades para Turquía, Rumanía, Eslovaquia o Kosovo). Este cuarteto se enfrentará en cuatro impresionantes estadios de Estados Unidos y Canadá: el SoFi Stadium de los ángeles, el Lumen Field de Seattle, el Levi’s Stadium de san francisco y el BC Place de Vancouver.

Todos los horarios que encontrarás en esta cobertura están expresados principalmente en hora de ciudad de México (CDMX), con referencias adicionales para Argentina, Chile, Colombia, Ecuador y Perú. Así podrás programar tu agenda sin importar dónde te encuentres en Latinoamérica.

Desde Bolavip actualizaremos en vivo los resultados, la tabla de posiciones y todos los posibles escenarios de clasificación del Grupo D a medida que avance el torneo. Cada gol, cada jugada decisiva y cada cambio en la tabla tendrá cobertura inmediata.

Equipos del Grupo D y formato de competencia

El Grupo D reúne a cuatro selecciones con historias y aspiraciones muy distintas. Conocer a cada una de ellas es fundamental para entender las dinámicas que se desarrollarán en esta copa mundial.

Los cuatro protagonistas

Estados Unidos: llega como anfitrión y cabeza de serie, disputando su 12ª participación en Copas del Mundo. Con un ranking FIFA cercano al puesto 11-16, los estadounidenses buscan superar los cuartos de final y aprovechar la ventaja de jugar en casa. Figuras como Christian Pulisic y Folarin Balogun lideran una generación con hambre de gloria.

Paraguay: regresa a una copa del mundo tras 16 años de ausencia, sumando su décima participación histórica. La Albirroja alcanzó los cuartos de final en 2010 (Sudáfrica) y 1986 (México), demostrando que sabe competir en las grandes citas. Su estilo se basa en solidez defensiva, contraataques letales y efectividad en jugadas a balón parado.

Paraguay está ilusionada con realizar una Copa del Mundo competitiva. (GETTY IMAGES)

Australia: acumula su séptima participación mundialista, consolidada como la potencia de la AFC. Los Socceroos alcanzaron los octavos de final en Qatar 2022 (cayendo ante Argentina) y cuentan con talentos que militan en la Premier League inglesa como Matty Ryan y Jackson Irvine.

El ganador del repechaje UEFA: (Turquía, Rumanía, Eslovaquia o Kosovo) representa la incógnita del grupo. La final de la Ruta C se disputará en marzo de 2026, dejando pocas semanas para preparar el debut mundialista. Cualquiera de estos equipos trae calidad técnica y experiencia en torneos europeos.

Formato de la Copa del Mundo 2026

El mundial 2026 marca un hito histórico: 48 selecciones divididas en 12 grupos de cuatro equipos cada uno, generando un total de 104 partidos a lo largo de 39 días de competencia. Las sedes se reparten entre tres países (Estados Unidos, Canadá y México), siendo la primera copa mundial con tres naciones anfitrionas.

Elemento Detalle Equipos participantes 48 selecciones Número de grupos 12 (de la A a la L) Partidos totales 104 Duración del torneo 39 días Sedes 16 ciudades en 3 países

Clasificación a dieciseisavos de final

El sistema de clasificación del Grupo D (y de todos los grupos) funciona así:

Los dos primeros de cada grupo avanzan directamente a los dieciseisavos de final

de cada grupo avanzan directamente a los dieciseisavos de final Los ocho mejores terceros (de los 12 grupos) también clasifican

(de los 12 grupos) también clasifican La diferencia de goles y los goles a favor son criterios decisivos para definir posiciones

Esto significa que incluso terminar tercero puede no ser suficiente si no se acumulan puntos y una buena diferencia de goles. Cada tanto marcado cuenta.

Todos los equipos disputan tres partidos (formato de todos contra todos), sumando seis encuentros por grupo distribuidos en tres jornadas. El rendimiento en el Grupo D condicionará los cruces posteriores: terminar primero suele garantizar un rival más accesible en la siguiente fase.

Calendario general del Grupo D: fechas, sedes y horarios confirmados

El fixture completo del Grupo D está confirmado por la FIFA, con seis partidos distribuidos en tres jornadas que se desarrollan entre el viernes 12 de junio y el jueves 25 de junio de 2026.

El Levi’s Stadium será una de las sedes principales de la Copa del Mundo 2026. (GETTY IMAGES)

Estructura de las tres jornadas

Jornada 1 (12 y 13 de junio): Debut de todas las selecciones

Estados Unidos vs. Paraguay – Los Angeles (SoFi Stadium)

Australia vs. Repechaje UEFA – Vancouver (BC Place Vancouver)

Jornada 2 (19 de junio): Cruces cruzados decisivos

Estados Unidos vs. Australia – Seattle (Lumen Field)

Repechaje UEFA vs. Paraguay – San Francisco (Levi’s Stadium)

Jornada 3 (25 de junio): Definición final

Paraguay vs. Australia – San Francisco (Levi’s Stadium)

Repechaje UEFA vs. Estados Unidos – Los Angeles (SoFi Stadium)

Horarios para toda Latinoamérica

Zona horaria Referencia CDMX (hora base) Ciudad de México, Guatemala, Costa Rica ARG/URU Argentina, Uruguay (+2h respecto a CDMX) CHI Chile (+1h respecto a CDMX) COL/ECU/PER Colombia, Ecuador, Perú (igual a CDMX)

Los estadios del grupo son recintos de máxima categoría, todos con capacidades superiores a 50.000 espectadores. El SoFi Stadium (70.240), Lumen Field (68.740) y Levi’s Stadium (68.500) son sedes habituales de la NFL y la MLS, mientras que BC place (54.500) cuenta con techo retráctil y vistas panorámicas de Vancouver.

Fecha 1 del Grupo D: debut de Estados Unidos y estreno del grupo

La primera jornada marca el arranque competitivo para las cuatro selecciones. El viernes 12 de junio y el sábado 13 de junio de 2026, el Mundial 2026 cobra vida en la costa oeste norteamericana.

Estados Unidos debuta como local ante Paraguay en Los Angeles, mientras que Australia enfrenta al ganador de la repesca europea en Vancouver. Estos primeros 180 minutos definirán el tono del grupo y las urgencias de cada equipo de cara a las siguientes jornadas.

Guía rápida de la Jornada 1:

Partido Fecha Hora CDMX Estadio Estados Unidos vs. Paraguay Viernes 12 de junio 19:00 SoFi Stadium, Los Ángeles Australia vs. Repechaje UEFA Sábado 13 de junio 22:00 BC Place, Vancouver

Los resultados de esta jornada condicionan desde el inicio las opciones de clasificación. Una victoria en el debut otorga tranquilidad; una derrota obliga a ganar los dos partidos restantes.

Estados Unidos vs. Paraguay – Viernes 12 de junio, Los Ángeles

Datos del encuentro:

Fecha: viernes 12 de junio de 2026

viernes 12 de junio de 2026 Hora: 19:00 (CDMX) | 21:00 (ARG/URU) | 20:00 (CHI) | 17:00 (hora local PST)

19:00 (CDMX) | 21:00 (ARG/URU) | 20:00 (CHI) | 17:00 (hora local PST) Estadio: SoFi Stadium, Los Ángeles

SoFi Stadium, Los Ángeles Capacidad: 70.240 espectadores

Este duelo inaugural enfrenta al anfitrión contra un histórico de CONMEBOL en lo que promete ser un ambiente electrizante. El SoFi Stadium, sede del Super Bowl LVI, combina tecnología de punta con un diseño sostenible que incluye paneles solares generando el 20% de su energía.

Estados Unidos busca capitalizar la ventaja de jugar en casa. Su objetivo mínimo es alcanzar los cuartos de final, superando las salidas tempranas de ediciones anteriores. El equipo de Gregg Berhalter (o quien dirija para entonces) propondrá presión alta, transiciones rápidas y velocidad por las bandas.

Paraguay regresa a una copa mundial con la ilusión de revivir glorias pasadas. La Albirroja apuesta por orden defensivo, juego directo y aprovechamiento de la pelota parada, donde ha demostrado ser letal históricamente (25% de sus goles en eliminatorias llegaron así).

Jugadores a seguir:

Estados Unidos: Christian Pulisic, Folarin Balogun, Giovanni Reyna

Paraguay: Miguel Almirón, Julio Enciso, Gustavo Gómez

El SoFi Stadium contará con mayoría de público local y una numerosa comunidad latina californiana, generando un ambiente único para ambas selecciones.

Australia vs. Repechaje UEFA (Turquía/Rumania/Eslovaquia/Kosovo) – Sábado 13 de junio, Vancouver

Datos del encuentro:

Fecha: sábado 13 de junio de 2026

sábado 13 de junio de 2026 Hora: 22:00 (CDMX) | 00:00 del 14 (ARG/URU) | 23:00 (CHI) | 20:00 (hora local)

22:00 (CDMX) | 00:00 del 14 (ARG/URU) | 23:00 (CHI) | 20:00 (hora local) Estadio: BC Place Vancouver

BC Place Vancouver Capacidad: 54.500 espectadores

Australia afronta su séptima participación mundialista con la confianza de haber alcanzado octavos en Qatar 2022. Los Socceroos combinan despliegue físico, disciplina táctica y jugadores formados en ligas europeas de primer nivel.

Australia buscará volver a pasar la fase de grupos, como en Qatar 2022. (GETTY IMAGES)

El rival europeo llegará definido apenas tres meses antes del debut. Sea Turquía, Rumanía, Eslovaquia o Kosovo, cualquiera de ellos aporta:

Calidad técnica individual

Experiencia en eliminatorias europeas

Jugadores en ligas top (Bundesliga, Serie A, LaLiga)

Impulso competitivo reciente tras ganar la repesca

El choque de estilos promete intensidad: la potencia física oceánica de Australia frente a la estructura táctica y técnica del rival de la Ruta C de la uefa.

BC Place, con su techo retráctil y ubicación costera, ofrecerá un marco espectacular. Vancouver cuenta con numerosas comunidades europeas y asiáticas, garantizando un ambiente multicultural en las gradas.

Fecha 2 del Grupo D: partidos clave en Seattle y Los Ángeles

La segunda jornada representa el punto de inflexión. El viernes 19 de junio de 2026, dos partidos en la costa oeste pueden dejar prácticamente definido quién pelea por el primer lugar y quién lucha por sobrevivir.

Los cruces cruzados generan escenarios múltiples:

Estados Unidos vs. Australia (Seattle)

Repechaje UEFA vs. Paraguay (San Francisco)

Guía rápida de la Jornada 2:

Partido Fecha Hora CDMX Estadio Estados Unidos vs. Australia Viernes 19 de junio 13:00 Lumen Field, Seattle Repechaje UEFA vs. Paraguay Viernes 19 de junio 22:00 Levi’s Stadium, San Francisco

Esta fecha está especialmente diseñada para audiencias americanas, con partidos en franjas de tarde y noche ideales para seguir en vivo con las coberturas de Bolavip.

Estados Unidos vs. Australia – Viernes 19 de junio, Seattle

Datos del encuentro:

Fecha: viernes 19 de junio de 2026

viernes 19 de junio de 2026 Hora: 13:00 (CDMX) | 15:00 (ARG/URU) | 14:00 (CHI) | 11:00 (hora local)

13:00 (CDMX) | 15:00 (ARG/URU) | 14:00 (CHI) | 11:00 (hora local) Estadio: lumen field, Seattle

lumen field, Seattle Capacidad: 68.740 espectadores

Este choque enfrenta a dos selecciones físicamente potentes que han crecido exponencialmente en las últimas décadas. Ambas han brillado en categorías juveniles y fútbol femenino, trasladando ahora ese éxito al combinado masculino absoluto.

Panorama clasificatorio:

Si Estados Unidos ganó en la Fecha 1, una victoria aquí prácticamente asegura el primer puesto

Si Australia sumó tres puntos contra el europeo, este partido define quién lidera

Un empate podría beneficiar a terceros (Paraguay o el equipo de la repesca)

Lumen Field es conocido por su acústica demoledora y el apoyo intenso de la hinchada local. Sede de los Seattle Sounders (MLS) y los Seahawks (NFL), el estadio genera un ambiente intimidante para cualquier visitante.

Jugadores clave potenciales:

Estados Unidos: Yunus Musah, Tyler Adams, Weston McKennie

Australia: Matty Ryan, Jackson Irvine, Ajdin Hrustic

Bolavip destaca este partido como uno de los duelos más atractivos del Grupo D por ritmo, intensidad y estilos similares que garantizan un encuentro abierto.

Repechaje UEFA (Turquía/Rumania/Eslovaquia/Kosovo) vs. Paraguay – Viernes 19 de junio, San Francisco

Datos del encuentro:

Fecha: viernes 19 de junio de 2026

viernes 19 de junio de 2026 Hora: 22:00 (CDMX) | 00:00 del 20 (ARG/URU) | 23:00 (CHI) | 20:00 (hora local)

22:00 (CDMX) | 00:00 del 20 (ARG/URU) | 23:00 (CHI) | 20:00 (hora local) Estadio: Levi’s Stadium, San Francisco

Levi’s Stadium, San Francisco Capacidad: 68.500 espectadores

Este partido tiene potencial de “final anticipada” por el segundo puesto o por asegurar un lugar entre los ocho mejores terceros. Dependiendo de los resultados de la primera fecha, aquí podría definirse qué equipo sigue con vida y cuál queda prácticamente eliminado.

El equipo europeo de la Ruta C (sea Turquía, Rumanía, Eslovaquia o Kosovo) llega con:

Calidad técnica de jugadores en ligas top

Experiencia en torneos europeos (Eurocopa, Nations League)

Motivación extra por haber superado la repesca

Paraguay responde con:

Fortaleza en partidos decisivos

Excelente aprovechamiento de jugadas a balón parado

Carácter competitivo sudamericano probado en eliminatorias CONMEBOL

Levi’s Stadium ofrecerá un marco imponente bajo el clima seco y cálido de California (25-30°C en junio). La numerosa comunidad latina residente en el área de la Bahía de san francisco apoyará masivamente a Paraguay, creando una atmósfera de local para la Albirroja.

El resultado puede dejar a uno de los dos prácticamente eliminado o con la clasificación muy encaminada a falta de la tercera jornada.

Fecha 3 del Grupo D: última jornada y definición de clasificados

La tercera jornada es la más tensa y decisiva de la fase de grupos. El jueves 25 de junio de 2026, dos partidos simultáneos (o en horarios muy cercanos) definirán quién avanza y quién se despide del torneo.

Guía rápida de la Jornada 3:

Partido Fecha Hora CDMX Estadio Paraguay vs. Australia Jueves 25 de junio 20:00 Levi’s Stadium, San Francisco Repechaje UEFA vs. Estados Unidos Jueves 25 de junio 20:00 SoFi Stadium, Los Ángeles

Siguiendo el modelo fifa, la última fecha del grupo se disputa en horarios muy cercanos para evitar ventajas deportivas entre selecciones. Ambos partidos se juegan en estadios ya utilizados en jornadas anteriores, reforzando la logística del grupo en la costa oeste.

Paraguay vs. Australia – Jueves 25 de junio, San Francisco

Datos del encuentro:

Fecha: jueves 25 de junio de 2026

jueves 25 de junio de 2026 Hora: 20:00 (CDMX) | 22:00 (ARG/URU) | 21:00 (CHI) | 18:00 (hora local)

20:00 (CDMX) | 22:00 (ARG/URU) | 21:00 (CHI) | 18:00 (hora local) Estadio: Levi’s Stadium, San Francisco

Levi’s Stadium, San Francisco Capacidad: 68.500 espectadores

Este cruce directo puede definir el segundo puesto del Grupo D o consolidar una plaza como mejor tercero. Todo depende de lo ocurrido en las jornadas previas.

Choque de estilos:

Paraguay Australia Tradición sudamericana Potencia de la AFC Firmeza defensiva Despliegue físico Juego intenso y directo Presión y transiciones veloces Efectividad en pelota parada Disciplina táctica

Posibles escenarios:

Victoria de Paraguay: Consolida segundo puesto o mejor tercero con buena diferencia

Consolida segundo puesto o mejor tercero con buena diferencia Victoria de Australia: Los Socceroos aseguran avance y pueden pelear el primer lugar

Los Socceroos aseguran avance y pueden pelear el primer lugar Empate: Beneficia al que tenga mejor diferencia de goles; puede complicar a ambos

La diferencia de goles será crucial en este cierre. Los técnicos podrían arriesgar buscando tantos adicionales en los minutos finales, generando un partido abierto y emocionante.

Bolavip ofrecerá seguimiento minuto a minuto con estadísticas en vivo, alineaciones confirmadas y reacciones postpartido.

Repechaje UEFA (Turquía/Rumania/Eslovaquia/Kosovo) vs. Estados Unidos – Jueves 25 de junio, Los Ángeles

Datos del encuentro:

Fecha: jueves 25 de junio de 2026

jueves 25 de junio de 2026 Hora: 20:00 (CDMX) | 22:00 (ARG/URU) | 21:00 (CHI) | 18:00 (hora local)

20:00 (CDMX) | 22:00 (ARG/URU) | 21:00 (CHI) | 18:00 (hora local) Estadio: SoFi Stadium, Los Angeles

SoFi Stadium, Los Angeles Capacidad: 70.240 espectadores

Este partido puede definir el primer lugar del grupo, especialmente si Estados Unidos llega con dos victorias o al menos cuatro puntos sumados. El SoFi Stadium volverá a llenarse con la expectativa de ver al anfitrión sellar su clasificación con estilo.

Interés global del encuentro:

Cruce entre anfitrión y selección europea

SoFi Stadium con capacidad completa

Atención máxima de televisiones y plataformas digitales

Posible definición del liderato del grupo

El rival europeo podría llegar necesitado de puntos, obligando a un partido muy abierto. Sin embargo, incluso un empate podría ser útil según la tabla general de los ocho mejores terceros.

Importancia del liderazgo del grupo:

Terminar primero significa un cruce más favorable en dieciseisavos de final

Menos desplazamientos dentro de estados unidos

Mayor descanso entre partidos

Evitar posibles cruces tempranos con potencias (Brasil, Francia, arg, España)

Si Estados Unidos confirma su favoritismo, su camino en la siguiente fase podría llevarlo a enfrentar a un tercer clasificado de otro grupo, abriendo posibilidades reales de alcanzar los cuartos de final o más.

Tabla de posiciones del Grupo D: criterios de desempate y seguimiento en vivo

El sistema de puntos en la fase de grupos sigue el formato estándar de la FIFA:

Resultado Puntos Victoria 3 Empate 1 Derrota 0

Criterios de desempate (en orden de aplicación)

Cuando dos o más equipos terminan igualados en puntos, la fifa aplica los siguientes criterios:

Diferencia de goles (goles a favor menos goles en contra) Goles a favor totales Resultado entre los equipos empatados (enfrentamiento directo) Fair play (menor cantidad de tarjetas amarillas y rojas) Sorteo (último recurso)

En un Mundial con 48 selecciones y 12 grupos, la clasificación como mejor tercero hace que la diferencia de goles sea todavía más determinante. Por eso cada gol cuenta, tanto los anotados como los recibidos.

Ejemplo de desempate

Imaginemos que tras la Jornada 3:

Australia: 4 puntos, +2 diferencia de goles

Paraguay: 4 puntos, +1 diferencia de goles

En este caso, Australia terminaría por delante de Paraguay gracias a su mejor diferencia de goles, posiblemente asegurando el segundo puesto directo mientras Paraguay dependería de ser uno de los ocho mejores terceros.

Seguimiento en tiempo real

Bolavip mostrará en tiempo real:

Puntos acumulados

Goles a favor y en contra

Diferencia de goles

Posición actual en el Grupo D

Tabla global de mejores terceros

Podrás seguir tanto la tabla del Grupo D como la comparativa con otros terceros de grupos como el Grupo A, Grupo B, Grupo C, Grupo E, Grupo F, Grupo G, Grupo H, Grupo I, Grupo J, Grupo K y Grupo L, vital para entender las opciones reales de cada selección.

Qué le espera al Grupo D en los dieciseisavos de final del Mundial 2026

Tras el sorteo y la definición de así quedaron los grupos, el cuadro de cruces para los dieciseisavos de final quedó establecido. El 1º y 2º del Grupo D, además de un eventual 3º clasificado, se enlazan con llaves predeterminadas.

Cruces proyectados

Posición final Posible rival en dieciseisavos 1º del Grupo D 3º de grupos B/E/F/I/J (según combinación de resultados) 2º del Grupo D 2º de otro grupo asignado (programación oficial fifa) 3º del Grupo D (si clasifica) 1º de un grupo potente (Brasil, Francia, España, etc.)

Los partidos de dieciseisavos que involucran al Grupo D están programados para estadios de estados unidos como Dallas, Houston, Seattle o Atlanta, según la ruta de cada posición.

Fechas aproximadas

Los cruces del grupo d en dieciseisavos se disputarían entre el 28 de junio y el 2 de julio de 2026, dando apenas 3-4 días de descanso tras la última jornada de grupos.

La importancia de terminar primero

Lograr el primer puesto de la zona D ofrece ventajas tangibles:

Rival más accesible: Evitar líderes de grupos fuertes en dieciseisavos

Evitar líderes de grupos fuertes en dieciseisavos Menos viajes: Partidos en sedes cercanas dentro de estados unidos

Partidos en sedes cercanas dentro de estados unidos Más descanso: Mejor recuperación entre partidos

Mejor recuperación entre partidos Camino favorable: Posibilidad de evitar cruces con potencias hasta cuartos de final o semifinales

Para estados unidos, confirmar el liderato significaría maximizar sus opciones de escribir historia en casa. Para Paraguay, Australia o el equipo europeo, terminar primero sería una hazaña que abriría puertas hacia una fase eliminatoria memorable.

Cómo ver en vivo los partidos del Grupo D con Bolavip y por TV

Bolavip ofrecerá cobertura completa de todos los partidos del grupo d del mundial 2026:

Previas detalladas con alineaciones probables y análisis táctico

con alineaciones probables y análisis táctico Minuto a minuto de cada encuentro con estadísticas en vivo

de cada encuentro con estadísticas en vivo Crónicas inmediatas al finalizar los partidos

al finalizar los partidos Análisis postpartido con las mejores jugadas y declaraciones

con las mejores jugadas y declaraciones Reacciones de jugadores, técnicos y protagonistas

Dónde ver el Mundial 2026 en Latinoamérica

País Canales/Plataformas México Televisa, TUDN, TV Azteca Argentina TyC Sports, Televisión Pública Chile Chilevisión, TNT Sports Colombia Caracol TV, RCN Perú Latina TV, Movistar Global FIFA+ (streaming)

Herramientas de Bolavip para seguir el Mundial

En Bolavip encontrarás:

Calendarios descargables con todos los partidos del Grupo D

con todos los partidos del Grupo D Alertas en redes sociales antes de cada encuentro

antes de cada encuentro Newsletters con recordatorios y análisis exclusivos

con recordatorios y análisis exclusivos Tabla de posiciones actualizada en tiempo real

en tiempo real Comparador de mejores terceros para entender escenarios de clasificación

Cualquier cambio oficial de la fifa en horarios o sedes será actualizado de inmediato en nuestra plataforma, garantizando información fiable y al día.

El Grupo D del Mundial 2026 tiene todos los ingredientes para ser uno de los más emocionantes del torneo: un anfitrión con hambre de gloria, un histórico sudamericano que regresa, una potencia oceánica consolidada y la incógnita europea.

Desde el debut en el SoFi Stadium de Los Angeles hasta la definición en la tercera jornada, cada minuto contará. La diferencia de goles, las combinaciones de resultados y la presión de los ocho mejores terceros harán que ningún partido sea trámite.

El formato de grupos de la copa del mundo 2026 promete partidos definitorios, remontadas épicas y sorpresas en cada jornada. Ya sea el miércoles 24 de junio o cualquier otra fecha del calendario, el mundial estará en Bolavip.

No te pierdas ningún detalle del camino de Estados Unidos, Paraguay, Australia y el equipo de la repesca europea. Sigue toda la cobertura del Mundial 2026 con Bolavip: tu fuente de información en español para vivir cada gol, cada emoción y cada momento histórico de esta copa del mundo.