Vélez Sarsfield logró una importante victoria por el campeonato argentino contra River Plate. Sin embargo, lo que más llamó la atención para propios y extraños, fue el gran nivel Álvaro Montero. El arquero colombiano fue clave para ganar este encuentro realizando importantes atajadas.

Tras su espectacular atención ante River Plate, los aficionados colombianos dejaron varios elogios para un Montero que podría meterse en la lista de Néstor Lorenzo. Algunos hinchas incluso lo consideran el mejor arquero de Colombia para esta Copa del Mundo.

“Que con regularidad es el mejor portero de Colombia. No lo duden Álvaro Montero es el arquero de la selección Colombia“. “Lo de este tipo es increíble, seguridad y tranquilidad al 100%”. “Este señor no solo debe ser convocado a la selección. Debe ser el titular de la Selección Colombia“, fueron algunos de los comentarios para el portero.

Montero, de seguir en este nivel, fácilmente le da un gigante problema a Néstor Lorenzo, que ahora deberá elegir a su mejor hombre para el arco en el Mundial. La doble fecha FIFA de marzo será clave para determinar que arquero podría ser el titular de ‘La Sele’.

Montero lleva ya 24 atajadas en los 6 partidos que ha atajado con Vélez, y con el nivel que ha mostrado el colombiano es hoy por hoy uno de los mejores de todo el torneo, y uno de los responsables del gran momento del equipo de Liniers. El colombiano incluso le quitó el puesto Marchiori, campeón con Vélez en 2024.

Los arqueros que Néstor Lorenzo convoca a la Selección Colombia

En los últimos partidos, Néstor Lorenzo ha convocado para la Selección Colombia a arqueros como Camilo Vargas, David Ospina, Álvaro Montero y Kevin Mier. El DT tendrá que elegir a solo 3 porteros, siendo el histórico Ospina el que se podría quedar fuera. Montero pelea por un puesto de titular.

Los comentarios de los hinchas para Álvaro Montero

Estos fueron algunos de los comentarios de los aficionados de Vélez y colombianos para Álvaro Montero:

Los comentarios para Álvaro Montero. (Captura de pantalla)

