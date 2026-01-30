Tras la salida de Hernán Torres, esto tiene que pasar para que James Rodríguez firme con Millonarios

Colorín colorado, la historia de Hernán Torres en Millonarios se ha… El equipo albiazul hizo oficial que despidió al entrenador luego de tres derrotas consecutivas en la Liga Colombiana I-2026 y, acto seguido, se conoció lo que tiene que pasar para que James Rodríguez firme con ‘Millos’.

¿Casualidad o causalidad? En primera instancia, Torres le había cerrado la puerta a la llegada de James diciendo que “pienso que ya estamos con los 25. La elección de 25 jugadores nos limita mucho”. Sin embargo, Gustavo Serpa, representante del máximo accionista de Millonarios, señaló que estaban listos si Rodríguez quería ponerse la camiseta azul y blanco.

Ante este escenario, el periodista Julio Sánchez Cristo redobló la apuesta y dijo que Millonarios le había hecho una oferta a James Rodríguez que cumplía con todas las expectativas del jugador. Ahora, sin entrenador en el equipo albiazul, se volvió a hablar de lo que sería el fichaje más bomba en la historia del fútbol de Colombia.

Esto tiene que pasar para que James llegue a Millonarios tras la salida de Torres

Se volvió a hablar de James a Millos tras la salida de Torres. (Foto: Vizzor Image y Getty Images)

Luego de la salida de Hernán Torres de Millonarios, el periodista Felipe Sierra dijo en el programa ‘Es Un Hecho’ que “desde el lado de James Rodríguez nos han confirmado que el interés es real, pero que al menos la respuesta que tengo y que se le dio a Millonarios si mal no estoy, entre lunes o martes de esta semana es: ‘Mire en estos momentos nosotros estamos en una negociación avanzada con un equipo de la MLS, si algo llega a ocurrir en ese sentido, que se caiga, seguramente podríamos llegar a analizar‘”.

ver también Luego de hablar con James y descartar a Millonarios, Eduardo Luis López habló del nuevo equipo del ‘10’

El nuevo equipo que habría rechazado a James Rodríguez

Con el antecedente de que David Álvarez, presidente de la Comisión de Fútbol de Barcelona Sporting Club de Ecuador, confirmó que rechazaron a James Rodríguez por $3 millones de dólares, Sierra añadió que en el equipo Portland Timbers, de la MLS, le dijeron que no han considerado el fichaje del capitán de la Selección Colombia.

