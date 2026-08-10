Apareció el jugador del Pereira que estaba desaparecido por el terremoto: “La mamá nos llamaba llorando”

¡Gran noticia y alivio en el FPC! Apareció sano y salvo el jugador del Deportivo Pereira inubicable tras el terremoto. Así lo revelaron.

Colombia sufrió el evento sísmico de mayor magnitud registrado en el país en el siglo XXI y el fútbol profesional colombiano no fue ajeno a esta tragedia. Uno de los primeros testimonios que se conoció fue sobre un jugador del Deportivo Pereira que estaba desaparecido.

El plantel del Pereira se encuentra en Barranquilla porque iba a jugar contra el Junior por la cuarta fecha de la Liga Colombiana I-2026 este lunes 10 de agosto a las 8:05 P.M. Sin embargo, el terremoto de 7.4 grados en la escala de Richter cambió los planes de todos, y la preocupación se hizo presente.

“No podemos quizás hacernos ajenos a lo sucedido. Creo que ojala la Dimayor sepa la situacion que está viviendo el fútbol, que estamos viviendo nosotros y que la mayoría de jugadores que estamos acá (Barranquilla) queremos devolvernos así sea por tierra“, afirmó Walmer Pacheco antes de revelar el jugador que estaba desaparecido.

Apareció el jugador del Pereira que estaba desparecido por el terremoto

Jorge Martínez arquero del Pereira. (Foto: Vizzor Image)

Pereira fue una de las ciudades más afectadas por el terremoto que sufrió Colombia y a Pacheco le preguntaron si ya sabía cómo estaba algún jugador que no hubiera viajado con el equipo a Barranquilla. “Sí, gracias a Dios hace cinco minutos tuvimos el escrito de un compañero que era el que nos hacía falta. Estaba asustadísimo, dice que el edificio se agretió todo. Es Jorge Martínez. La mamá nos llamaba llorando para saber cómo estabamos y afortunadamente ya apareció”, afirmó el capitán del Deportivo Pereira.

La firme decisión de la Dimayor con el partido Junior vs. Deportivo Pereira

Al ver que el terremoto que sufrió Colombia ya cobró la vida de más de 100 personas y Pereira se vio seríamente afectada, la Dimayor decidió aplazar de manera indefinida el partido Junior de Barranquilla vs. Deportivo Pereira, que estaba estipulado para jugarse el lunes 10 de agosto a las 8:05 P.M.

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