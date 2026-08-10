Conoce la nueva decisión que tomó la Dimayor tras cambiar de parecer sobre la Liga por el terremoto en Colombia.

Colombia sufrió una tragedia el 10 de agosto con el terremoto de una magnitud de 7.4 grados en la escala de Richter y el fútbol no fue ajeno. La Dimayor había tomado una decisión inicial con el fútbol profesional colombiano, pero al ver el impacto de lo ocurrido, cambió de parecer.

La fecha cuarta estaba estipulada para que se terminará este lunes con tres partidos: Águila Doradas vs. Llaneros, Deportivo Independiente Medellín vs. Millonarios y Junior de Barranquilla vs. Deportivo Pereira. Sin embargo, la primera decisión de la Dimayor empezó a dar pistas sobre lo que se venía.

“Ante esta situación y considerando el bienestar y la seguridad de todos los actores que hacen parte de nuestro fútbol, la DIMAYOR ha tomado la decisión de aplazar la fecha programada para el día de hoy. Los partidos se disputarán este martes 11 de agosto en las horas que estaban previamente programados. Asimismo, los partidos programados para el martes, se disputarán el miércoles 12 de agosto en los mismos horarios. Lo anterior, con excepción del partido entre Junior FC y Deportivo Pereira, correspondiente a la Fecha 4 de la Liga BetPlay DIMAYOR II-2026, que será aplazado de manera indefinida en consideración a la situación que atraviesa la ciudad de Pereira, una de las zonas más afectadas por el terremoto”, fue parte del primer comunicado que iba a tener una gran modificación.

La nueva decisión que tomó Dimayor con el FPC tras el terremoto en Colombia

Carlos Zuluaga, presidente de la Dimayor. (Foto: Vizzor Image)

La Dimayor cambió de parecer al ver la magnitud del terremoto que cobró la vida de más de 100 personas y “tras realizar un monitoreo constante y una evaluación de la situación que atraviesan las diferentes ciudades y regiones del país afectadas por el terremoto, se ha tomado la decisión de aplazar toda la programación del Fútbol Profesional Colombiano (FPC) correspondiente a esta semana“.

¿Cuándo se volvería a jugar la Liga Colombiana I-2026?

Si no hay más modificaciones en la programación de la Liga Colombiana I-2026, la acción volvería con el inicio de la quinta fecha el sábado 15 de agosto. Ese día se jugarían dos partidos: Cúcuta Deportivo vs. Águilas Doradas (6:05 P.M) y Atlético Nacional vs. Independiente Santa Fe (8:10 P.M.).

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