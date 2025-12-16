El jugador de los 160 millones de pesos al mes sería la sorpresa de la Selección Colombia en el Mundial

La cuenta regresiva para definir la lista de los 26 jugadores que la Selección Colombia llevará al Mundial 2026 suena cada vez más duro, y ante la posibilidad de tener una sorpresa en el listado, el jugador de los 160 millones de pesos al mes en la Liga Colombiana pica como candidato

¡Al mismo entrenador Néstor Lorenzo se lo propusieron! La final de la Liga Colombiana II-2025 entre Junior de Barranquilla y Deportes Tolima consagró a un extremo derecho como la gran figura, así fue inevitable que no empezará a sonar para ser convocado a la Selección Colombia.

José Enamorado se consolidó en el segundo semestre del fútbol de Colombia en 2025 como el jugador más desequilibrante, no por nada la inteligencia artificial de ‘ChatGPT’ estimó que tiene un salario de hasta $160 millones de pesos en Junior. ¿Puede ir al Mundial son la selección colombiana? Lorenzo habló fuerte y claro.

El DT de Colombia habló de la posibilidad que Enamorado vaya al Mundial 2026

Néstor Lorenzo habló de la posibilidad de llevar a Enamorado al Mundial. (Foto: Getty Images)

“Claro que puede soñar, como soñó Marino Hinestroza una vez, vino y está siendo siempre ahí evaluado. Pero hay dos cosas que tiene que sostener un jugador: la regularidad y el alto nivel. Sobre todo, sí es en el fútbol local. Lo que tenemos que ver cuando pedimos un jugador o cuando un jugador tiene buenas actuaciones es con quién compite. Entonces, nosotros tenemos que saber que él compite con Luis Díaz, Jaminton Campaz, Carlos Andrés Gómez, Johan Carbonero, Edwuin Cetré, con ese tipo de jugadores por la posición más que nada. Con Jhon Arias, que eventualmente puede jugar de extremo derecho. Así que eso es lo que hay que tener en cuenta, cuando uno imagina un jugador en la selección es con quién compite, porque para poner a uno hay que sacar a otro. Los números son así, son limitados”, dijo el DT de Colombia sobre la posibilidad que Enamorado vaya al Mundial.

¿Hasta cuándo puede la Selección Colombia dar la lista de convocados para el Mundial 2026?

La FIFA estableció las fechas límites y determinó que hasta el 11 de mayo de 2026 las selecciones tienen plazo para dar la lista provisional de convocados para la próxima Copa del Mundo. Luego, el 1 de junio de 2026 es el límite para que la Selección Colombia y las otras 47 selecciones participantes envíen la lista definitiva de 26 jugadores convocados para el Mundial 2026.

