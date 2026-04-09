Así quedó la tabla de posiciones del Sudamericano Sub-17 tras la victoria de Uruguay ante Colombia

Este jueves 9 de abril de 2026 la Selección Colombia sumó un durísimo golpe en el Sudamericano Sub-17, tras caer ante Uruguay y quedar muy exigido para entrar al Mundial. El equipo ‘Cafetero’ estuvo lejos de su mejor presentación y se complican sus chances mundialistas.

Ahora Colombia llega al último partido del Sudamericano Sub-17 obligado a ganar para seguir soñando con amarrar el boleto al Mundial de Qatar de forma directa. El equipo nacional está en el tercer lugar de la tabla de posiciones y cerrará el torneo ante el anfitrión Paraguay. La copa del mundo se realizará a finales de 2026

Así quedó la tabla de posiciones del Sudamericano Sub-17

Grupo A

País PJ V E D GF GC DG Pts Ecuador 3 2 1 0 4 2 2 7 Uruguay 4 1 2 1 5 4 1 5 Colombia 3 1 1 1 1 2 -1 4 Paraguay 2 0 1 1 2 3 -1 1 Chile 2 0 1 1 1 2 -1 1

Grupo B

País PJ V E D GF GC DG Pts Brasil 2 2 0 0 9 1 8 6 Argentina 2 2 0 0 6 1 5 6 Bolivia 3 1 1 1 4 7 -3 4 Venezuela 2 0 1 1 2 4 -2 1 Perú 3 0 0 3 2 10 -8 0

¿Qué necesita Colombia para clasificar al Mundial Sub-17?

Ahora Colombia llega al último partido del Sudamericano Sub-17 con la obligación de ganar a Paraguay para pasar a Uruguay en la tabla de posiciones y clasificar al Mundial Sub-17. Solo ese resultado le sirve, caso contrario tendrá que ir a buscar un cupo en la siguiente fase en el duelo entre terceros y cuartos de cada grupo.

¡¡SEGUNDO GOLAZO DE TIRO LIBRE DE URUGUAY!!



Nuevamente, Thiago Luciano Brizuela convirtió desde pelota parada y puso el 2-0 ante Colombia.



CONMEBOL #Sub17EnDSPORTS



¡Se juega por #DIRECTV y #DGO! pic.twitter.com/VNAM52KrkS — DSPORTS (@DSports) April 9, 2026

Publicidad

Encuesta¿Colombia clasificará al Mundial 2026? ¿Colombia clasificará al Mundial 2026? YA VOTARON 0 PERSONAS

Datos clave: