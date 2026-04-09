Es tendencia:
Bolavip Logo
Selección Colombia

Así quedó la tabla de posiciones del Sudamericano Sub-17 tras la victoria de Uruguay ante Colombia

La Selección Colombia queda muy obligada en el Sudamericano Sub-17 y al borde de quedarse fuera del Mundial 2026.

Tras la victoria de Uruguay ante Colombia, así quedó la tabla del Sudamericano Sub-17
© @UruguayTras la victoria de Uruguay ante Colombia, así quedó la tabla del Sudamericano Sub-17

Este jueves 9 de abril de 2026 la Selección Colombia sumó un durísimo golpe en el Sudamericano Sub-17, tras caer ante Uruguay y quedar muy exigido para entrar al Mundial. El equipo ‘Cafetero’ estuvo lejos de su mejor presentación y se complican sus chances mundialistas.

Ahora Colombia llega al último partido del Sudamericano Sub-17 obligado a ganar para seguir soñando con amarrar el boleto al Mundial de Qatar de forma directa. El equipo nacional está en el tercer lugar de la tabla de posiciones y cerrará el torneo ante el anfitrión Paraguay. La copa del mundo se realizará a finales de 2026

Así quedó la tabla de posiciones del Sudamericano Sub-17

Grupo A

PaísPJVEDGFGCDGPts
Ecuador32104227
Uruguay41215415
Colombia311112-14
Paraguay201123-11
Chile201112-11

Grupo B

PaísPJVEDGFGCDGPts
Brasil22009186
Argentina22006156
Bolivia311147-34
Venezuela201124-21
Perú3003210-80
Ver también

La Selección de Ecuador jugará un amistoso contra otro equipo clasificado al Mundial 2026

¿Qué necesita Colombia para clasificar al Mundial Sub-17?

Ahora Colombia llega al último partido del Sudamericano Sub-17 con la obligación de ganar a Paraguay para pasar a Uruguay en la tabla de posiciones y clasificar al Mundial Sub-17. Solo ese resultado le sirve, caso contrario tendrá que ir a buscar un cupo en la siguiente fase en el duelo entre terceros y cuartos de cada grupo.

Encuesta

¿Colombia clasificará al Mundial 2026?

YA VOTARON 0 PERSONAS

Datos clave:

  • La Selección Colombia Sub-17 perdió ante Uruguay este jueves 9 de abril de 2026.
  • El equipo colombiano ocupa el tercer lugar del Grupo A con 4 puntos acumulados.
  • Colombia debe vencer a Paraguay en la última jornada para clasificar directo al Mundial.
Jose Cedeño Mendoza
Jose Cedeño Mendoza
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones