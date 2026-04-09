Así quedó la tabla de posiciones del Sudamericano Sub-17 tras la victoria de Uruguay ante Colombia

Este jueves 9 de abril de 2026 la Selección Colombia sumó un durísimo golpe en el Sudamericano Sub-17, tras caer ante Uruguay y quedar muy exigido para entrar al Mundial. El equipo ‘Cafetero’ estuvo lejos de su mejor presentación y se complican sus chances mundialistas.
Ahora Colombia llega al último partido del Sudamericano Sub-17 obligado a ganar para seguir soñando con amarrar el boleto al Mundial de Qatar de forma directa. El equipo nacional está en el tercer lugar de la tabla de posiciones y cerrará el torneo ante el anfitrión Paraguay. La copa del mundo se realizará a finales de 2026
Así quedó la tabla de posiciones del Sudamericano Sub-17
Grupo A
|País
|PJ
|V
|E
|D
|GF
|GC
|DG
|Pts
|Ecuador
|3
|2
|1
|0
|4
|2
|2
|7
|Uruguay
|4
|1
|2
|1
|5
|4
|1
|5
|Colombia
|3
|1
|1
|1
|1
|2
|-1
|4
|Paraguay
|2
|0
|1
|1
|2
|3
|-1
|1
|Chile
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|1
Grupo B
|País
|PJ
|V
|E
|D
|GF
|GC
|DG
|Pts
|Brasil
|2
|2
|0
|0
|9
|1
|8
|6
|Argentina
|2
|2
|0
|0
|6
|1
|5
|6
|Bolivia
|3
|1
|1
|1
|4
|7
|-3
|4
|Venezuela
|2
|0
|1
|1
|2
|4
|-2
|1
|Perú
|3
|0
|0
|3
|2
|10
|-8
|0
La Selección de Ecuador jugará un amistoso contra otro equipo clasificado al Mundial 2026
¿Qué necesita Colombia para clasificar al Mundial Sub-17?
Ahora Colombia llega al último partido del Sudamericano Sub-17 con la obligación de ganar a Paraguay para pasar a Uruguay en la tabla de posiciones y clasificar al Mundial Sub-17. Solo ese resultado le sirve, caso contrario tendrá que ir a buscar un cupo en la siguiente fase en el duelo entre terceros y cuartos de cada grupo.
¡¡SEGUNDO GOLAZO DE TIRO LIBRE DE URUGUAY!!— DSPORTS (@DSports) April 9, 2026
Nuevamente, Thiago Luciano Brizuela convirtió desde pelota parada y puso el 2-0 ante Colombia.
CONMEBOL #Sub17EnDSPORTS
¡Se juega por #DIRECTV y #DGO! pic.twitter.com/VNAM52KrkS
Encuesta¿Colombia clasificará al Mundial 2026?
¿Colombia clasificará al Mundial 2026?
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Datos clave:
- La Selección Colombia Sub-17 perdió ante Uruguay este jueves 9 de abril de 2026.
- El equipo colombiano ocupa el tercer lugar del Grupo A con 4 puntos acumulados.
- Colombia debe vencer a Paraguay en la última jornada para clasificar directo al Mundial.