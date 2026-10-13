Atlético Nacional se apuró y firmó el contrato de este delantero para la temporada 2027

Atlético Nacional estuvo rápido en el mercado de fichajes y se quedó con este delantero.

Este martes 13 de octubre de 2026 se confirmó que Atlético Nacional firmó el contrato de un joven delantero pensando en la temporada 2027. El club no quería sorpresas, pero sobre todo no quería que el joven talento se acabe marchando a otro club rival.

Se confirmó que Atlético Nacional firmó el primer contrato profesional de Edwin Echeverría, su joven delantero. El futbolista viene formando parte del equipo Sub-20 del ‘verde’ y también del equipo Sub-17 de la Selección Colombia.

Para muchos, Echeverría es uno de los talentos más importantes del fútbol colombiano y es por eso que el club no lo quiso dejar ir y le firmó rápido un contrato profesional. No se descarta que en la temporada 2027, pueda debutar con el ‘Verdolaga’.

Edwin Echeverría apenas tiene 17 años y Atlético Nacional quiere reforzar a su plantilla con jugadores que vienen destacando en su cantera. El club también se ha visto muy comprometido con el trabajo de sus inferiores, que en los últimos años le ha dado buenos resultados.

Echeverría firmó contrato con Atlético Nacional. (Captura de pantalla)

Se espera que Nacional también se vuelva a mover en el mercado de fichajes en las siguientes semanas e importantes nombres empiecen a sonar para el club. La idea del equipo ‘Verdolaga’ es poder competir por la Copa Libertadores en el siguiente curso.

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La tabla de posiciones de la Liga BetPlay

Atlético Nacional está peleando por el primer lugar de la tabla de posiciones, ahora mismo, con dos partidos menos, está a 4 unidades de América de Cali que es puntero.

En síntesis:

Atlético Nacional aseguró a Edwin Echeverría con la firma de su primer contrato profesional.

con la firma de su primer contrato profesional. Edwin Echeverría destaca a sus 17 años como delantero juvenil y seleccionado colombiano sub-17.

como delantero juvenil y seleccionado colombiano sub-17. Atlético Nacional marcha en Liga BetPlay a cuatro unidades del líder América de Cali.