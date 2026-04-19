El Bayern Múnich recibió al Stuttgart con la misión de conseguir, al menos, el empate para coronarse campeón de la Bundesliga. El colombiano Luis Díaz se tomó en serio el partido y lideró la remontada de su club, coronándose campeón y ganando millonario premio.

Con sus dos asistencias hoy, el Bayern Múnich ganó un nuevo título local y se llevará más de 100 millones de euros. Los premios son estipulados en base a repartición según puesto de clasificación así como derechos televisivos.

El partido fue un 4-2 con asistencias de Lucho en los goles de Nico Jackson y de Alphonse Davies, los otros dos tantos fueron anotados por Guerreiro y Harry Kane.

Luis Díaz sigue en carrera para ganar un premio individual, aunque parece que el máximo goleador del Bayern será Harry Kane, el colombiano aún puede ser el máximo artillero del club en la Champions League.

Este es el segundo título de Luis Díaz con el Bayern Múnich, apenas llegado ganó la Supercopa de Alemania. El colombiano con esto se asegura nuevamente estar en la edición del mismo trofeo el próximo año.

¿Hasta cuándo tiene contrato Luis Díaz en Bayern Múnich?

No solo pasó a ganar €14 millones de euros brutos al año. Tanta es la confianza que Bayern Múnich le tiene a Luis Díaz que decidió darle un contrato hasta el 30 de junio de 2029 a pesar de que el extremo de la Selección Colombia tenía 28 años cuando lo firmaron.

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Luis Díaz asistió por duplicado en el partido del título del Bayern Múnich. Foto: Getty

En resumen

Luis Díaz lideró al Bayern Múnich al título de Bundesliga tras vencer 4-2 al Stuttgart.

lideró al al título de tras vencer al Stuttgart. El club bávaro recibirá más de 100 millones de euros por méritos deportivos y televisión.

por méritos deportivos y televisión. Luis Díaz asistió los goles de Nico Jackson y Alphonse Davies durante el encuentro.