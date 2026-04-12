Juan Guillermo Cuadrado podría ser la gran sorpresa de la Liga BetPlay en junio, con dos de los grandes de Colombia queriendo fichar al histórico lateral. Aunque su salario distaría mucho de lo que cobró en Juventus o Chelsea, aún así ganaría una fortuna.

Si Cuadrado decide volver al fútbol del país, Juan Guillermo Cuadrado igual cobraría cerca de 100 mil dólares mensuales. A sus 37 años de edad el lateral podría retirarse cobrando otro salario millonario.

En el PISA de Italia sigue teniendo minutos pero deportivamente es un equipo que no pelea títulos o clasificaciones internacionales, además tendría la chance de regresar al país.

Con una oferta así, Juan Guillermo Cuadrado sería el segundo mejor pagado de la Liga Colombiana solo por detrás de Radamel Falcao (que cobra 150 mil dólares mensuales en Millonarios).

Mucho dependerá también de la posibilidad de su nuevo club de jugar la Copa Libertadores la próxima temporada. En la carrera de Juan Guillermo Cuadrado están cinco equipos de Italia, el DIM en Colombia y el Chelsea, siendo campeón con los blues, la Juve y el Inter de Milán, y jugando dos mundiales con la Selección Colombia.

Todos los títulos que ganó Cuadrado en Italia

En Italia, Cuadrado pudo hacer historia con la camiseta de la Juventus. El colombiano ganó el ‘Scudetto’ hasta en 5 ocasiones con la Juve, mientras que el último que ganó en 2024 lo hizo con la camiseta del Inter. También fue campeón de la Copa Italia en 4 ocasiones.

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Juan Guillermo Cuadrado – Selección Colombia. Foto: Getty.

En resumen