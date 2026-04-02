Bombazo: Luis Suárez dejaría Portugal por gigante de Europa

Luis Suárez tuvo partidos indiscretos con la Selección Colombia, aún así nadie es ajeno a su gran temporada en el Sporting de Lisboa. El delantero está cerca de dar el salto a un gigante de Europa con dos clubes importantes interesados.

Según el diario O Jogo, Luis Suárez está en la mira del Liverpool y del Newcastle United para dar el salto a la Premier League. Su cláusula de salida es de 80 millones de euros con un contrato que tiene aún tres años más de vigencia.

Pese a la astronómica cifra ambos clubes estarían en capacidad de pagar la altísima cantidad. Sporting Lisboa está dispuesto a bajar el precio de salida del colombiano si la oferta es concreta.

Luis Suárez fue comprado por el Sporting de Lisboa por una cifra cercana a los 20 millones de euro, por lo que su venta dejará casi el triple de lo invertido en las arcas del club portugués.

Su presencia en el Mundial 2026 está casi asegurada salvo alguna sorpresiva decisión técnica de Néstor Lorenzo o alguna lesión en este último mes de competencia de clubes.

Las estadísticas de Luis Suárez con el Sporting Lisboa 2026

Luis Suárez lleva 33 goles y 6 asistencias en 42 partidos con el club portugués. Con la Selección Colombia lleva 2 partidos jugados sin marcar goles, mientras que en el 2025 anotó 4 en 4 partidos.

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Luis Suárez – Colombia vs. Francia. Foto: Getty 2026.

En resumen