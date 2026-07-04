Radamel Falcao tuvo un sincero mano a mano con el guajiro y entregó su opinión por la falta de gol del delantero en la Selección Colombia.

La falta de gol de Luis Díaz en el Mundial 2026 sigue generando repercusiones en la Selección Colombia. Si bien el guajiro anotó en el triunfo 3-1 sobre Uzbekistán en el debut de la Tricolor en la fase de grupos, ya van tres partidos consecutivo en que el delantero de Bayern Múnich no marca en la Copa del Mundo.

Por si fuera poco, el atacante colombiano se convirtió en el jugador con más anotaciones anuladas por fuera de juego en la cita planetaria. Ante Ghana, el goleador llegó a las cuatro conquistas anuladas.

Tras el apretado triunfo 1-0 ante los africanos y que le valió la clasificación al combinado de Néstor Lorenzo a los octavos de final, el otrora goleador de la Selección Colombia, Radamel Falcao le dedicó fuertes palabras de apoyo cara a cara a Luis Díaz.

Luis Díaz convirtió ante Ghana, pero nuevamente su gol fue anulado por fuera de juego (Photo by Carl Recine/Getty Images).

En un mano a mano para la cadena ESPN, Falcao le señaló que “eres un jugador con muchísima experiencia y yo creo que no necesitas consejos de nadie. Los delanteros vivimos este tipo de situaciones y lo importante es que la Selección está generando oportunidades”.

Luis Díaz tomó las palabras de Falcao y coincidió con la misma reflexión. “Nosotros vivimos de esos goles para llenarnos de mucha confianza. Ya va a llegar, estaré tranquilo y trabajando de la misma manera. Ya tenemos experiencia en este tipo de partidos, no me quedaré estancando ahí y lo importante es que estamos generando ocasiones de gol”, señaló el atacante del Bayern Múnich.

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Pese a la sequía goleadora de ‘Lucho’, el DT Néstor Lorenzo respaldó su rendimiento ante Ghana: “El hombre vive del gol, es normal. Pero ya se le va a abrir el arco y las va a empezar a meter todas, esperemos”, cerró.