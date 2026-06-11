El 'Tri' y los 'Bafana Bafana' inaugurarán el Mundial 2026 en el Estadio Azteca.

Terminó la espera. Cada vez queda menos para el inicio del Mundial 2026 con el partido inaugural entre la selección de México y Sudáfrica, encuentro válido por la primera fecha del Grupo A que se disputará en el histórico Estadio Azteca de Ciudad de México.

El conjunto dirigido por Javier Aguirre tendrá el honor de abrir la Copa del Mundo ante su público, en un recinto que volverá a quedar en la historia al albergar una nueva inauguración mundialista tras las citas de 1970 y 1986.

Los aztecas llegan con la ilusión de comenzar con el pie derecho y aprovechar la localía en una zona que también integran Corea del Sur y Chequia, ambos con aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda.

México buscará en casa romper la maldición del quinto partido (Getty Images).

Se espera que el once titular del Tri sea con Raúl Rángel en portería; Israel Reyes, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo en defensa; Álvaro Fidalgo, Erik Lira, Brian Gutiérrez en mediocampo; Roberto Alvarado, Raúl Jiménez y Julián Quiñones en delantera.

El compromiso entre México y Sudáfrica está programado para las 13:00 horas local y contará con una ceremonia inaugural que comenzará 90 minutos antes, desde las 11:30 horas, con la participación de destacados artistas internacionales encabezados por Shakira.

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A qué hora juegan México vs. Sudáfrica

Chile: 15:00 horas

15:00 horas Argentina: 16:00 horas

16:00 horas México : 13:00 horas

: 13:00 horas Colombia : 14:00 horas

: 14:00 horas Ecuador: 14:00 horas

14:00 horas Perú : 14:00 horas

: 14:00 horas España: 21:00 horas

21:00 horas Estados Unidos: EST 15:00 horas / OESTE 12:00 horas

Dónde ver EN VIVO México vs. Sudáfrica