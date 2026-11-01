Carlos Andrés Gómez dejaría Brasil para dar el salto a Europa

Carlos Andrés Gómez ha destacado con Vasco da Gama de Brasil y sus actuaciones no han pasado desapercibidas en el fútbol europeo. De cara al mercado de 2027, el extremo colombiano podría tener una nueva oportunidad de dar el salto a la Premier League.

AFC Bournemouth tendría a Carlos Andrés Gómez en su radar y ya habría iniciado conversaciones preliminares para ficharlo de cara a la próxima temporada. Al equipo inglés le interesan su velocidad, capacidad de desequilibrio y versatilidad para jugar por cualquiera de las dos bandas.

El traspaso del colombiano tendría un valor cercano a los 15 millones de euros, una cifra importante que representaría aproximadamente el triple de lo que Vasco da Gama pagó en su momento al Rennes de Francia.

Gómez tiene contrato con el conjunto brasileño hasta diciembre de 2031, por lo que Vasco cuenta con margen para negociar su salida. Actualmente, el extremo percibiría alrededor de 70.000 dólares mensuales, un salario que podría superar ampliamente si concreta su llegada a la Premier League.

Además de convertirse en una de las figuras de Vasco da Gama, el colombiano también forma parte de las convocatorias de Néstor Lorenzo para la Selección Colombia. En su anterior etapa en Francia, con el Rennes, disputó apenas un semestre y registró tres goles en 19 partidos.

Las estadísticas de Carlos Andrés Gómez en el Vasco Da Gama de Brasil

Carlos Andrés Gómez lleva 9 goles y 12 asistencias en poco más de 60 partidos en dos temporadas con el Vasco Da Gama. En Colombia lleva 2 goles en 11 partidos.

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Carlos Andrés Gómez – Vasco Da Gama. Foto: Getty.

En resumen