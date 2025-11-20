A 15 días del sorteo en el que quedarán establecidos los integrantes de los 12 grupos que conformarán la primera fase, brotó la primera gran polémica de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026, la cual tuvo indirectamente a Cristiano Ronaldo como protagonista principal.

Resulta que la FIFA realizó una publicación en sus cuentas de redes sociales para promocionar el evento que se llevará a cabo el próximo viernes 5 de diciembre en la ciudad de Washington. Lo hizo con una imagen editada en la que se veían las principales figuras de las 42 selecciones que ya tienen su lugar garantizado en el torneo que se desarrollará en tierras norteamericanas.

Allí se lo podía ver a Lionel Messi representando a la Selección Argentina, a Kylian Mbappé lo propio con Francia, Mohamed Salah con Egipto, Harry Kane con Inglaterra, Erling Haaland con Noruega y, curiosamente, Bruno Fernandes con Portugal. Fue ahí cuando los propios portugueses y los adoradores que Cristiano Ronaldo tiene desparramados por el mundo lanzaron su crítica en los comentarios.

¿Qué hizo la FIFA? Tomó nota de las opiniones, borraron la publicación en todas las plataformas en donde habían hecho el posteo y enseguida subieron otra imagen en la que ya no estaba el actual futbolista del Manchester United, ubicando en su lugar al delantero del Al Nassr de la Liga Pro de Arabia Saudí.

La imagen que publicó y después borró la FIFA para promocionar el sorteo de la Copa del Mundo 2026.

¿Cómo será el sorteo de la Copa Mundial 2026?

El próximo 5 de diciembre la FIFA establecerá los grupos de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Para tal evento, los 42 clasificados y los 6 cupos que se definirán en el Repechaje de la UEFA (4) y en el Torneo Clasificatorio Intercontinental (2) ya están distribuidos en cuatro bombos.

Publicidad

Publicidad

ver también LaLiga: Lamine Yamal vuelve a encender las alarmas en el Barcelona

ver también El pedido especial de Gennaro Gattuso a la Serie A para el Repechaje que debe jugar Italia

Seleccionados clasificados a la Copa del Mundo 2026

CONCACAF (Anfitriones)

(6 equipos clasificados)

Canadá (Anfitrión)

(Anfitrión) Estados Unidos (Anfitrión)

(Anfitrión) México (Anfitrión)

(Anfitrión) Panamá

Curazao

Haití

CONMEBOL (Sudamérica)

(6 equipos clasificados)

Argentina

Brasil

Colombia

Ecuador

Paraguay

Uruguay

UEFA (Europa)

(12 equipos clasificados)

Alemania

Austria

Bélgica

Croacia

Escocia

España

Francia

Inglaterra

Noruega

Países Bajos

Portugal

Suiza

Publicidad

Publicidad

AFC (Asia)

(8 equipos clasificados)

Arabia Saudita

Australia

Catar

Corea del Sur

Irán

Japón

Jordania

Uzbekistán

CAF (África)

(9 equipos clasificados)

Argelia

Cabo Verde

Costa de Marfil

Egipto

Ghana

Marruecos

Senegal

Sudáfrica

Túnez

OFC (Oceanía)

(1 equipo clasificado)

Nueva Zelanda

Publicidad

Publicidad

En síntesis