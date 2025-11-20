Es tendencia:
El arrepentimiento de la FIFA que provocó Cristiano Ronaldo de cara al sorteo del Mundial 2026

La entidad debió dar marcha atrás en una publicación que hizo del sorteo del Mundial.

Por Germán Carrara

La FIFA borró una publicación sobre el sorteo de la Copa del Mundo porque ubicó a Bruno Fernandes en lugar de Cristiano Ronaldo.
A 15 días del sorteo en el que quedarán establecidos los integrantes de los 12 grupos que conformarán la primera fase, brotó la primera gran polémica de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026, la cual tuvo indirectamente a Cristiano Ronaldo como protagonista principal.

Resulta que la FIFA realizó una publicación en sus cuentas de redes sociales para promocionar el evento que se llevará a cabo el próximo viernes 5 de diciembre en la ciudad de Washington. Lo hizo con una imagen editada en la que se veían las principales figuras de las 42 selecciones que ya tienen su lugar garantizado en el torneo que se desarrollará en tierras norteamericanas.

Allí se lo podía ver a Lionel Messi representando a la Selección Argentina, a Kylian Mbappé lo propio con Francia, Mohamed Salah con Egipto, Harry Kane con Inglaterra, Erling Haaland con Noruega y, curiosamente, Bruno Fernandes con Portugal. Fue ahí cuando los propios portugueses y los adoradores que Cristiano Ronaldo tiene desparramados por el mundo lanzaron su crítica en los comentarios.

¿Qué hizo la FIFA? Tomó nota de las opiniones, borraron la publicación en todas las plataformas en donde habían hecho el posteo y enseguida subieron otra imagen en la que ya no estaba el actual futbolista del Manchester United, ubicando en su lugar al delantero del Al Nassr de la Liga Pro de Arabia Saudí.

La imagen que publicó y después borró la FIFA para promocionar el sorteo de la Copa del Mundo 2026.

¿Cómo será el sorteo de la Copa Mundial 2026?

El próximo 5 de diciembre la FIFA establecerá los grupos de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Para tal evento, los 42 clasificados y los 6 cupos que se definirán en el Repechaje de la UEFA (4) y en el Torneo Clasificatorio Intercontinental (2) ya están distribuidos en cuatro bombos.

Seleccionados clasificados a la Copa del Mundo 2026

CONCACAF (Anfitriones)

(6 equipos clasificados)

  • Canadá (Anfitrión)
  • Estados Unidos (Anfitrión)
  • México (Anfitrión)
  • Panamá
  • Curazao
  • Haití
CONMEBOL (Sudamérica)

(6 equipos clasificados)

  • Argentina
  • Brasil
  • Colombia
  • Ecuador
  • Paraguay
  • Uruguay
UEFA (Europa)

(12 equipos clasificados)

  • Alemania
  • Austria
  • Bélgica
  • Croacia
  • Escocia
  • España
  • Francia
  • Inglaterra
  • Noruega
  • Países Bajos
  • Portugal
  • Suiza
AFC (Asia)

(8 equipos clasificados)

  • Arabia Saudita
  • Australia
  • Catar
  • Corea del Sur
  • Irán
  • Japón
  • Jordania
  • Uzbekistán
CAF (África)

(9 equipos clasificados)

  • Argelia
  • Cabo Verde
  • Costa de Marfil
  • Egipto
  • Ghana
  • Marruecos
  • Senegal
  • Sudáfrica
  • Túnez
OFC (Oceanía)

(1 equipo clasificado)

  • Nueva Zelanda
En síntesis

  • La FIFA eliminó una publicación promocional del Mundial 2026 por no incluir a Cristiano Ronaldo.
  • La publicación inicial mostraba a Bruno Fernandes como representante de Portugal en lugar de Ronaldo.
  • El sorteo de los grupos del Mundial 2026 se realizará el viernes 5 de diciembre en Washington.
germán carrara
Germán Carrara
