Colombia vs. Argentina: Día, horario y canales confirmados para la final del Sudamericano sub 17

La Selección Colombia tomó revancha contra Brasil y lo goleó 3-0 para meterse a la final del Sudamericano sub 17, ahora están a un paso del título. La Mini Tri enfrentará a Argentina en la gran final continental con horarios, día y canales confirmados.

Argentina enfrentará a Colombia tras eliminar 3-1 a Ecuador en la semifinal, ambos ya están clasificados al Mundial sub 17 en Qatar en noviembre del presente año.

¿Cuándo juegan Colombia contra Argentina por la final del Sudamericano Sub-17?

La final del Sudamericano Sub-17 entre Colombia y Argentina se jugará el próximo domingo 19 de abril de 2026. El horario del encuentro será a las 17H30 (EC/CO/PE) y 19H30 (Arg).

¿Qué canal pasará el partido del Sudamericano Sub-17?

En Colombia, el partido de semifinal del próximo jueves se podrá ver por:

DSports y DGO

Colombia goleó 3-0 a Brasil

¿Qué otros equipos pueden clasificar al Mundial?

Los otros 3 clasificados de CONMEBOL al Mundial Sub-17 saldrán de play offs y un cruce final. Y el cupo final saldrá entre el ganador del duelo entre Bolivia y Venezuela.

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