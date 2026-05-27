CONMEBOL, una pesadilla para Cristiano Ronaldo en los Mundiales

Cristiano Ronaldo se alista para una nueva edición de la Copa del Mundo. Lo hará en un contexto donde otra vez tendrá que medirse con selecciones de CONMEBOL de cara a conseguir el único gran trofeo que todavía sus brazos no levantan. Colombia toma nota de cara a lo que viene por delante. Al crack de Portugal ni mucho menos se le hace sencillo anotar cuando los combinados de nuestro lado del mundo están enfrente.

Partamos desde la base de que Cristiano Ronaldo acumula 8 goles en los Mundiales. Todos ellos por fase de grupos, pero ninguno ante selecciones de CONMEBOL. Solamente los combinados de nuestra parte del mundo han podido escapar de sus tantos en las 5 ediciones previas donde ha dicho presente en el certamen. Oceanía tampoco lo ha tenido de verdugo gracias a la ausencia de encuentros ante las selecciones de su lado del mundo.

En total, Cristiano Ronaldo le ha anotado por copas del mundo a Irán, Corea del Norte, Ghana y Marruecos en cuanto a un tanto se refiere. También tuvo grandes actuaciones frente a selecciones europeas con los 3 goles que le anotó a España durante la apertura de Rusia 2018. Selecciones de UEFA, África, Asia y Oriente Medio le han sufrido desde que hiciese su debut en el torneo allá por el verano del año 2006 en Alemania.

Con CONMEBOL su historia es bastante apretada. Hasta la fecha, Cristiano Ronaldo ha disputado 3 partidos ante selecciones de nuestro lado del mundo. Una derrota frente a Uruguay en Rusia 2018, la posterior victoria frente a la Celeste en la fase de grupos del año 2022 y el empate con Brasil en la fase de grupos de Sudáfrica 2010 componen su historial a nivel general.

CR7 todavía no puede anotarle a CONMEBOL por Mundiales: GETTY

Colombia será su próximo rival en la Copa del Mundo. Los cafeteros componen el grupo junto a Portugal, Congo y Uzbekistán en una edición del certamen donde CR7 intentará cortar su sequía ante combinados de nuestro lado del mundo. A nivel general, Ronaldo sí le ha anotado por amistosos a selecciones como Argentina, Ecuador y Paraguay.

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Portugal espera al mejor CR7

“Cuando hablamos de Cristiano, hay dos jugadores. El ícono del fútbol mundial, sobre el que todos los aficionados del mundo tienen una opinión y aceptan lo que aporta al fútbol, y luego está nuestro capitán. Tiene la misma exigencia que los demás jugadores”, palabras de Roberto Martínez como DT de Portugal en las últimas semanas.

Todo arranca para Portugal frente a Congo. Tras ello se medirá con Uzbekistán para finalmente cerrar su zona ante Colombia en la ciudad de Miami. Se hace vital para ambos conjuntos conseguir la primera plaza del grupo de cara a evitar choques como Inglaterra o Croacia en las primeras instancias de eliminación directa.

Datos claves

El delantero Cristiano Ronaldo acumula un total de 8 goles anotados en Copas del Mundo.

acumula un total de 8 goles anotados en Copas del Mundo. Las selecciones de CONMEBOL han evitado recibir goles del atacante portugués en citas mundialistas.

han evitado recibir goles del atacante portugués en citas mundialistas. Portugal cerrará la fase de grupos del Mundial enfrentando a Colombia en Miami.