Colombia vs. Brasil por la semifinal del Sudamericano Sub-17: día, horario y cómo verlo por TV

El Sudamericano sub 17 tiene ya sus cuatro semifinalistas quienes, además de estar clasificados al Mundial de la categoría, pelearán para quedarse con el título. La Selección Colombia enfrentará a Brasil por el pase a la gran final del torneo, encuentro de revancha.

El ganador de este cruce enfrentará al ganador del partido entre Ecuador y Argentina, a jugarse en la misma hora y fecha. Brasil y Colombia se enfrentaron ya el año pasado.

¿Cuándo juegan Colombia contra Brasil en el Sudamericano Sub-17?

La semifinal del Sudamericano Sub-17 entre Colombia y Brasil se jugará el próximo jueves 16 de abril de 2026. El horario del encuentro será a las 18H00 (EC) y 20H00 (Arg).

¿Qué canal pasará el partido del Sudamericano Sub-17?

En Colombia, el partido de semifinal del próximo jueves se podrá ver por:

DSports y DGO

Colombia vs. Brasil se enfrentaron en el sudamericano sub 17 del 2025.

¿Qué otros equipos pueden clasificar al Mundial?

Los otros 3 clasificados de CONMEBOL al Mundial Sub-17 se definirán de las llaves entre:

Bolivia vs Chile

Uruguay vs Venezuela

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Los ganadores de estas llaves irán por CONMEBOL al Mundial, mientras que los perdedores se enfrentan entre sí para definir al séptimo cupo de CONMEBOL.