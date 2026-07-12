Cómo ver EN VIVO Pumas vs. América de Cali por amistoso internacional: canales de TV y streaming online

Pumas de la UNAM y América de Cali disputan un amistoso internacional en la previa de la reactivación de cada uno de sus respectivos campeonatos. El Estadio Olímpico Universitario es testigo de un trámite que por ahora evidencia una igualdad sin goles, pero que sin duda alguna con el pasar de los próximos minutos se esperan diversas emociones para felicidad de los hinchas.

Si bien por ahora la fiebre del Mundial 2026 es la que realmente acapara la atención de los medios internacionales y de los aficionados en general, no perdamos de vista que en pocos días iniciará la Liga MX y la Liga BetPlay, así que este amistoso internacional entre Pumas de la UNAM y América de Cali es realmente clave para determinar el nivel de ambos equipos.

¿A qué hora juegan Pumas vs. América de Cali por amistoso internacional?

11:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

12:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

13:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

14:00 | Chile, Bolivia y Venezuela

15:00 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay

20:00 | España

¿Dónde ver Pumas vs. América de Cali por amistoso internacional?

México | Las Estrella, TUDN y Vix Premium

| Las Estrella, TUDN y Vix Premium Colombia | Win Sports, Win+ Fútbol y Win Play

Alineaciones titulares de Pumas vs. América de Cali por amistoso internacional

Pumas | Keylor Navas; Pablo Bennevendo, Sebastián Córdova, Santiago Trigos, Uriel Antuna; Juninho Vieira, Tony Leone, Robert Morales; Ángel Azuaje, Pedro Vite y Álvaro Ángulo.

| Keylor Navas; Pablo Bennevendo, Sebastián Córdova, Santiago Trigos, Uriel Antuna; Juninho Vieira, Tony Leone, Robert Morales; Ángel Azuaje, Pedro Vite y Álvaro Ángulo. América de Cali | Jean Fernándes; Mateo Castillo, Dany Rosero, Cristian Tovar, Ómar Bertel; Rafael Carrascal, Yani Quintero; Tilman Palacios, Yeison Guzmán, Luis Quiñones y Tomás Ángel. DT: David González.

DATOS CLAVES

Pumas y América de Cali disputan un partido amistoso internacional sin goles.

y disputan un partido amistoso internacional sin goles. El partido se programó a las 12:00 horas en el territorio de México .

en el territorio de . El arquero costarricense Keylor Navas forma parte de la alineación titular de Pumas.