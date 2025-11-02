Llegó a más de 492.000 reproducciones: La lección que Jhon Durán le dio a Dayro Moreno

Dos delanteros que se encuentran disputando un cupo para ir con la Selección Colombia al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 son Jhon Jáder Durán y Dayro Moreno. En esta historia, sus caminos se cruzaron con un palito y una lección de por medio.

¡De todo y para todos! Todo empezó con un video que subió Dayro Moreno en Instagram con la famosa dinámica: “Solo va a hablar cuando escuche un jugador mejor que usted”. Fueron pasando nombres como Alfredo Morelos, Duván Zapata, Luis Muriel, Jhon Córdoba, Faber Gil, Carlos Darwin Quintero y Carlos Bacca; el delantero de Once Caldas no habló.

Apareció la imagen de Jhon Durán y Dayro Moreno movió la cabeza de lado a lado dejando en claro que el delantero de Fenerbahçe no es mejor que él. Acto seguido, la respuesta y lección del atacante del equipo turco llegó en la cancha con un video que tuvo más de 492.000 reproducciones.

Jhon Durán y una lección a Dayro Moreno que llegó a más de 492 mil vistas

El gol de Durán para la victoria de Fenerbahçe vs Besiktas. (Foto: X / @Fenerbahce_EN)

Luego de que se hiciera viral el video en el que Dayro Moreno dijo que es un mejor jugador que él, Jhon Durán le dio una lección demostrando de lo que es capaz de hacer al recuperar el balón y marcar un gol que parecía casi imposible. La anotación del delantero colombiano no solo le dio la victoria a Fenerbahçe 2-3 ante Besiktas, fue tan espectacular que llegó a más de 492.000 reproducciones en X.

¿Quién lleva más goles en la Selección Colombia, Jhon Durán o Dayro Moreno?

Sin ser convocado por 9 años, Dayro Moreno tuvo mucha desventaja. Mientras que Jhon Jáder Durán registra tres goles en 17 partidos con la Selección Colombia, Dayro también tiene esa cantidad de anotaciones, pero lo hizo 33 encuentros con la ‘Tricolor’.

