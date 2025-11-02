Es tendencia:
logotipo del encabezado
Fútbol Internacional

Llegó a más de 492.000 reproducciones: La lección que Jhon Durán le dio a Dayro Moreno

La acción de Jhon Durán no tardó en hacerse viral: más de 492.000 reproducciones y una clara lección para Dayro Moreno por el palito que le tiró.

Por Julio Montenegro

Sigue a Bolavip en Google!
Jhon Durán y Dayro Moreno podrían ir al Mundial 2026.
© Getty ImagesJhon Durán y Dayro Moreno podrían ir al Mundial 2026.

Dos delanteros que se encuentran disputando un cupo para ir con la Selección Colombia al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 son Jhon Jáder Durán y Dayro Moreno. En esta historia, sus caminos se cruzaron con un palito y una lección de por medio.

¡De todo y para todos! Todo empezó con un video que subió Dayro Moreno en Instagram con la famosa dinámica: “Solo va a hablar cuando escuche un jugador mejor que usted”. Fueron pasando nombres como Alfredo Morelos, Duván Zapata, Luis Muriel, Jhon Córdoba, Faber Gil, Carlos Darwin Quintero y Carlos Bacca; el delantero de Once Caldas no habló.

Apareció la imagen de Jhon Durán y Dayro Moreno movió la cabeza de lado a lado dejando en claro que el delantero de Fenerbahçe no es mejor que él. Acto seguido, la respuesta y lección del atacante del equipo turco llegó en la cancha con un video que tuvo más de 492.000 reproducciones.

Jhon Durán y una lección a Dayro Moreno que llegó a más de 492 mil vistas

El gol de Durán para la victoria de Fenerbahçe vs Besiktas. (Foto: X / @Fenerbahce_EN)

El gol de Durán para la victoria de Fenerbahçe vs Besiktas. (Foto: X / @Fenerbahce_EN)

Luego de que se hiciera viral el video en el que Dayro Moreno dijo que es un mejor jugador que él, Jhon Durán le dio una lección demostrando de lo que es capaz de hacer al recuperar el balón y marcar un gol que parecía casi imposible. La anotación del delantero colombiano no solo le dio la victoria a Fenerbahçe 2-3 ante Besiktas, fue tan espectacular que llegó a más de 492.000 reproducciones en X.

Tweet placeholder
Publicidad
El técnico de León solo necesitó de 11 palabras para despedir a James Rodríguez 

ver también

El técnico de León solo necesitó de 11 palabras para despedir a James Rodríguez 

¿Quién lleva más goles en la Selección Colombia, Jhon Durán o Dayro Moreno?

Sin ser convocado por 9 años, Dayro Moreno tuvo mucha desventaja. Mientras que Jhon Jáder Durán registra tres goles en 17 partidos con la Selección Colombia, Dayro también tiene esa cantidad de anotaciones, pero lo hizo 33 encuentros con la ‘Tricolor’.

Encuesta

¿A quién de los dos llevarías al Mundial 2026?

YA VOTARON 0 PERSONAS

En resumen

  • Dayro Moreno subió un video en Instagram, usando la dinámica “Solo va a hablar cuando escuche un jugador mejor que usted”.
  • Jhon Jáder Durán anotó un gol para la victoria de Fenerbahçe 2-3 ante Besiktas.
  • El video del gol de Durán se hizo viral en X, alcanzando más de 492.000 reproducciones tras el video de Moreno.
Publicidad
julio montenegro
Julio Montenegro
Lee también
Jorge Carrascal podría ser campeón de Libertadores y Flamengo le pone nuevo precio
Fútbol de Colombia

Jorge Carrascal podría ser campeón de Libertadores y Flamengo le pone nuevo precio

El carro de lujo que le regalaron a Linda Caicedo en el Real Madrid
Fútbol de Colombia

El carro de lujo que le regalaron a Linda Caicedo en el Real Madrid

Inter de Milán ofertó por una FIGURA de la Selección Colombia
Fútbol de Colombia

Inter de Milán ofertó por una FIGURA de la Selección Colombia

Los hinchas de Barcelona no perdonan a este jugador tras el empate vs. Católica: “Deben sacarlo ahorita mismo”
Fútbol de Ecuador

Los hinchas de Barcelona no perdonan a este jugador tras el empate vs. Católica: “Deben sacarlo ahorita mismo”

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo