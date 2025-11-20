La Selección Colombia ya va delineando lo que serán sus convocados para el Mundial 2026, y en esta doble fecha FIFA habría dos elementos que destacaron. Los hinchas le piden con fuerza a Néstor Lorenzo que los convoque para el torneo del próximo año.

El primero es Gustavo Puerta, el centrocampista del Racing de Santander de la Segunda División de España. Lo convocaron por segunda vez en estos amistosos pero ahora tuvo su debut.

El jugador de 22 años tuvo su debut con la mayor y anotó un gol en la victoria contra Nueva Zelanda jugando desde el arranque hasta los 64′, y luego tuvo 22 minutos en cancha contra Australia.

El segundo fue Yaser Asprilla, el joven delantero y extremo del Girona cumple su tercera temporada siendo convocado a la mayor de Colombia. En este 2025 acumula tres partidos con la selección.

Los hinchas piden que pese a su juventud sean llamados al Mundial 2026 y que sean de los primeros nombres en arrancar el recambio que necesita Colombia en algunos puestos.

Los bombos del sorteo del Mundial 2026

Bombo 1 : Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.

Bombo 2 : Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Austria, Ecuador y Australia.

Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Paraguay, Túnez, Escocia, Costa de Marfil, Qatar, Uzbekistán, Arabia Saudita y Sudáfrica.

Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda + 4 del Repechaje UEFA + 2 del Repechaje FIFA.

Yaser Asprilla fue figura del Mundial sub 20 y ahora podría jugar un Mundial de mayores. Foto: Getty.

