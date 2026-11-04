Cristhian Mosquera habla de Colombia y la hinchada explota: “Eres un fraude…”

El central de Arsenal vuelve a mostrar sus raíces colombianas y todo el país se ilusiona.

Cristhian Mosquera fue uno de los nombres de mayor debate hace pocos meses en el fútbol colombiano. El central de Arsenal decidió ir con España en una convocatoria, pero no jugó el Mundial. Por lo cual, aún no está “bloqueado” para Colombia y todos se ilusionan.

La ilusión en la Selección Colombia también se acaba de incrementar porque el central apareció en las cuentas oficiales de Arsenal recordando sus raíces colombianas. El central se puso a hablar de la gastronomía del país y de lo rica que es.

Este nuevo gesto de Cristhian Mosquera forma parte del programa que tiene Arsenal en su parrilla oficial llamado: “A Taste of Home”, donde los jugadores suelen hablar de la gastronomía de su país. De ahí que, sorprenda este gesto del jugador.

Aunque hay muchos hinchas que no están a favor de lo que hace el jugador y no quieren que sea convocado: “Es de España, no de Colombia“. “Mi cultura no es tú disfraz”. “No puedes decir que eres colombiano y rechazar jugar para ellos! ¡Eres un fraude!”, fueron algunos de los comentarios.

Celebrating culture and identity through cuisine ❤️🇨🇴



An all new episode of A Taste of Home featuring Cris Mosquera is coming soon to The Arsenal 🙌 pic.twitter.com/QNX3F5ssaw — Arsenal (@Arsenal) November 4, 2026

Aún está complicado que Cristhian Mosquera acabe jugando con la Selección Colombia, el central sigue enfocado en Arsenal y también atento a cualquier oportunidad en España. Incluso su hermano también decidió irse a jugar con España en categorías inferiores.

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¿Por qué Cristhian Mosquera aún puede jugar por Colombia?

Mosquera todavía puede jugar con la Selección Colombia porque el jugador solo ha disputado dos amistosos con España y ningún encuentro oficial. Por lo cual, aún Lorenzo podría tratar de convencerlo para convocarlo, sin embargo, se ve poco probable que pase. El jugador también hizo todas las categorías inferiores con España, hasta ganó la medalla de oro en los pasados Juegos Olímpicos.

Los comentarios de los hinchas contra Mosquera

A los hinchas no les gustó este gesto de Mosquera y por eso respondieron con todo en redes sociales:

Así reaccionaron los hinchas. (Captura de pantalla)

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En síntesis: