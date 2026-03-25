En AC Milan las cosas no resultaron como se esperaba para Pervis Estupiñán y el jugador ecuatoriano estuvo lejos de ser estelarista como se venía pensando. Sin embargo, no todo en Europa está terminado para un Pervis que podría regresar a la Premier League.

De acuerdo a la información que revela Alessandro Jacobone, Pervis podría mudarse de nuevo a la Premier League a jugar con Tottenham, si es que Roberto de Zerbi es su nuevo entrenador. El equipo de Londres tiene, primero, que salvar la categoría para luego intentar este fichaje del ecuatoriano.

El futbolista tricolor no es titular en Milan y podría salir vendido para que el club recupere algo de lo que invirtió fichándolo. Además, el ecuatoriano es muy bien visto en la Premier League, donde dejó un rendimiento muy a la altura con los colores de Brighton.

Milan ya está buscando un nuevo lateral por izquierda, tras el irregular año del jugador ecuatoriano. El futbolista de la Selección de Ecuador comenzó como titular a inicios de temporada, luego perdió el puesto, y solo fue jugando alguno que otro encuentro.

Pervis Estupiñán no ha sido regular en AC Milan. (Foto: GettyImages)

En medio de los malos momentos y malas decisión para Pervis, también llegó una “gran alegría” cuando le pudo marcar un gol a Inter de Milán en el Derby. Siendo es, hasta este momento, el único gol que el jugador ecuatoriano ha marcado en su paso por Italia.

Publicidad

Publicidad

Los números de Pervis Estupiñán con AC Milan

ver también Moisés Caicedo le hizo el feo a Real Madrid y ahora el club blanco tomaría una decisión

En todo lo que va de temporada con AC Milan, Pervis Estupiñán ha jugado un total de 19 partidos entre todas las competencias. El ecuatoriano marcó 1 gol y dio 1 asistencia. En total en cancha, lleva ya más de 1.100 minutos. Muy poco para lo que venía haciendo en la Premier League.

El valor de mercado de Pervis Estupiñán

Actualmente, el valor de mercado de Pervis Estupiñán es de 14 millones de euros. El jugador ecuatoriano ha bajado su valor porque no viene jugando en Italia, en su mejor momento en la Premier League llegó a costar cerca de 35 millones de euros.

Encuesta¿Debe Pervis cambiar Milan por Tottenham? ¿Debe Pervis cambiar Milan por Tottenham? Ya votaron 0 personas

Publicidad

Publicidad

En síntesis: